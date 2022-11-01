世界盃︱烏克蘭促國際足協吊銷俄羅斯會藉　並將伊朗踢出決賽周

在烏克蘭球會薩克達提出，要求國際足協（FIFA）將伊朗踢出世界盃決賽周之後，烏克蘭足總亦在周一（10月31日）聲明，促FIFA採取行動，將伊朗踢出世界盃。同時他們亦要求歐洲足協（UEFA）與FIFA作出進一步懲處，吊銷俄羅斯的會員資格。

烏克蘭足總在周一發表聲明，指俄羅斯足總打算在非法佔領的烏克蘭土地上，進行足球比賽，以及將有關的球會納入俄羅斯賽事，烏克蘭方面促UEFA及FIFA採取進一步的制裁行動，取銷俄羅斯的會員資格。目前，UEFA及FIFA僅是禁止俄羅斯參與兩足球組織所舉行的賽事，而取銷會藉，將令俄羅斯未來要經重新加入兩大組織才可以參與世界盃、歐洲國家盃以及UEFA旗下的球會級賽事。

另外烏克蘭亦指出，在媒體有關伊朗的資訊，顯示該國正有系統地破壞人權，這違反了FIFA的原則及規範，考慮到有關聯合國對伊朗的2231號制裁，加上伊朗可能涉及俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動，因此要求FIFA考慮將伊朗踢出在月底舉行的世界盃決賽周。不過烏克蘭足總的聲明不同，薩克達提出由烏克蘭取代伊朗，不過烏克蘭足總未有建議取代的隊伍。

國際足協以安全理由禁俄羅斯參賽

FIFA未有就烏克蘭的建議作回應，而一般情況下FIFA不會因為國家的軍事決定而中止成員的參賽資格。FIFA與UEFA在今年2月禁止俄羅斯參賽的理由，亦沒有提出有關人權的問題，而是以在俄羅斯舉辦賽事的保安風險為理由，並獲國際體育仲裁法庭的支持。而FIFA在9月中已拒絕了伊朗球迷團體的要求，禁止該國出席世界盃決賽周，而部份可能獲選參與世界盃的伊朗球員本身也支持國內的示威活動。