世界盃｜特朗普稱俄羅斯參賽有助實現和平　萬斯「倒米」叫球迷睇完波就「返歸」

美國將與加拿大及墨西哥，合辦2026年的世界盃決賽周。總統特朗普（Donald Trump）與副總統萬斯（JD Vance）周二（6日）在白宮與國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）會面，並成立工作組做好準備。不過「唔識波」的特朗普在會上聲稱應讓俄羅斯參與世界盃，可解決與烏克蘭的衝突，而萬斯更「倒米」稱美國歡迎各國球迷到來觀戰，不過賽後就要「返歸」。

2026年的世界盃外圍賽早早已經展開，不過周二白宮才開始首次就2026年的世界盃工作組與FIFA開會。在會上特朗普似乎不理解俄羅斯已經被禁止參賽的事實，他表示：「我不知道這，（俄羅斯禁賽）這是真的嗎？」恩芬天奴表示：「這是真的。他們被禁止參賽一段時間，不過我們希望會有些東西實現，然後出現和平，讓俄羅斯可以重新參賽。」特朗普回應：「這是可能的。這會是一個鼓勵，對嗎？我們想要他們停下來，我們要他停手。每星期有5,000個年輕人被殺，這是難以相信。」不過特朗普指，能否讓俄羅斯參賽是可以由恩芬天奴決定，他無法去處理。