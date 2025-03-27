世界盃｜美斯踢唔踢？阿根廷史卡朗尼籲勿迫得太緊

阿根廷主場4:1大勝巴西並獲得決賽周入場券，然而在這兩輪的外圍賽，美斯因為肌肉痛而缺席。被問到美斯會否第6次出席決賽周，史卡朗尼表示：「我們就即管看會發生甚麼吧，現在有的是時間。我們每場比賽打完，然後餘下一整年我們都會說同樣的話。我們就讓他自己想想，我們會有答案的。他會作出決定自己要不要來，不要迫到他因此發瘋好吧。」

雖然缺少美斯依舊大勝宿敵，不過為阿根廷打開紀錄的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）就覺得：「有美斯的話我們可能入多2至3球。」作為美斯「貼身保鑣」的迪保羅（Rodrigo De Paul）就認為：「我們球隊最好的情況，永遠就是10號在場內。因為他是史上最好的。」

巴西傳可能又易帥

然而有人歡喜有人愁，慘敗的巴西，主帥杜利禾（Dorival Junior）可能要「人頭落地」。據巴西媒體的報道，巴西足協準備在周五（28日）與杜利禾進行會面。報道指巴西足協與國家隊主帥會面雖然是國際賽後的例行公事，然而作客阿根廷的結果，也可能促使巴西足協主席艾拿度洛迪古斯（Ednaldo Rodrigues）作出易帥決定。據報除了一直有傳獲巴西足協推崇的安察洛堤（Carlo Ancelotti）外，還有法林明高現任主帥，前車路士守將的菲臘比路爾斯（Filipe Luis）以及去沙特阿拉伯執教希拉爾的佐治捷西斯（Jorge Jesus）都是熱門下任主帥人選。