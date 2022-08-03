世界盃︱艾方素戴維斯將捐出全部獎金作慈善

效力德甲拜仁慕尼黑的加拿大國腳艾方素戴維斯（Alphonso Davies）表示，將會把在世界盃獲得的獎金全數捐作慈善用途。

艾方素戴維斯在個人Twitter中表示：「是加拿大歡迎我和我的家人，給我們一個過更好生活的機會。讓我可以實現自己的夢想。代表加拿大出戰是極大的榮譽，而我希望可以回饋，所以我決定會將我今年世界盃所賺到的捐出來作慈善。」

21歲的艾方素戴維斯，是加拿大隊中其中一個最具名氣球員，今季在拜仁因為確診新冠，並患上心肌炎而失去了正選機會。而他指自己都不清楚能否重獲拜仁的主力位置：「這是非常的害怕，特別是醫生也說他們不知道我需要多久才可以出去。那時候我有個質疑，是自己能否再踢足球。不過到最後一切都安好，我很高興以及感謝照顧的醫生。我很高興可以重返球場。」

加拿大今屆第2次出戰世界盃決賽周，而球隊分組將面對比利時、克羅地亞及摩洛哥。加拿大的首場比賽，就會在11月23日面對比利時。