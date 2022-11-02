世界盃︱英超球會拒為阿根廷提前放人

距離月底展開的世界盃決賽周，餘下兩個多星期。多支國家隊開始點兵，而英國傳媒報道，有美斯（Lionel Messi）最後一次出戰的阿根廷，要求球會提早讓國腳們歸隊報到，但英超球會已表態拒絕。

英國傳媒報道指，英超球會已拒絕阿根廷提早讓國腳歸隊的要求。由於今屆賽事首次在11月底舉行，歐洲主要聯賽在11月仍然有比賽，其中英超去到11月12及13日仍有比賽，而阿根廷則希望可提早放人，讓他們仍出備戰。

阿根廷有6名球員效力英超

英國傳媒指，目前阿根廷有6名球星在英超效力，當中包括曼聯守將的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）、新星加拿祖（Alejandro Garnacho）、阿士東維拉的貝安迪亞（Emiliano Buendia）、達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）、熱刺的基斯甸羅美路（Cristian Romero）以及白禮頓的阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）。

阿根廷打算在11月16日與阿聯酋進行友賽，而根據國際足協的規定，球會最遲要在11月14日需要讓球員到國家隊報到。報道又指，阿根廷亦同樣向西班牙球會提出有關要求，而西甲聯賽會在11月8至9日進行最後的賽事，但在11月12及13日仍有西班牙盃的初賽。其中維拉利爾已同意熱刺的借將盧施素（Lo Celso）可以提前報到，不過該球員目前受傷。至於較多阿根廷國腳的馬德里體育會及西維爾，仍未知會否願意放人，有指馬體會可能會拒絕。