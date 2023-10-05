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體育
2023-10-05 11:15:00

世界盃｜西班牙葡萄牙與摩洛哥合辦2030年決賽周　南美三國會先進行開幕戰

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摩洛哥將與西班牙葡萄牙共同主辦2030年世界盃決賽周。(AP)

摩洛哥將與西班牙葡萄牙共同主辦2030年世界盃決賽周。(AP)

國際足協（FIFA）宣布，西班牙、葡萄牙及摩洛哥將共同主辦2030年世界盃決賽周賽事，是首次有北非國家參與主辦世界盃決賽周賽事。同時，為紀念世界盃100周年，烏拉圭、阿根廷與巴拉圭亦會承辦揭幕戰3場賽事將是首次於單屆世界盃在非洲、歐洲與南美洲三大洲舉行，涵蓋6個國家

國際足協表示，2030年是世界盃100周年，當屆開幕禮及首場賽事將於1930年世界盃主辦國烏拉圭舉行，阿根廷及巴拉圭各獲安排舉行一場賽事。2030年世界盃首度出現三大洲合作舉辦作賽。

3場開幕賽將於烏拉圭阿根廷及巴拉圭舉行。(資料圖片)

3場開幕賽將於烏拉圭阿根廷及巴拉圭舉行。(資料圖片)

國際足協又指，2030年世界盃將在非洲、歐洲及南美洲三大洲舉行，將涵蓋阿根廷、摩洛哥、巴拉圭、葡萄牙、西班牙及烏拉圭6個國家。3場開幕賽將分別在南美洲烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）、阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）及巴拉圭首都亞松森（Asuncion）舉行。

世界盃傳統上是由一個國家主辦，2002年世界盃由南韓及日本共同主辦，是首次由2個國家合辧。2026年世界盃將由加拿大、墨西哥及美國主辦，是首次由3個國家合辦。2022年卡塔爾世界盃，國際足協當時象徵式把2030年世界盃主辦權交給西班牙。另外沙特阿拉伯就宣布會申辦2034年的比賽。

俄羅斯U17獲解除禁令

FIFA同時亦公布，會跟隨歐洲足協解除對俄羅斯的參賽限制，容許俄羅斯U17代表參與比賽。FIFA表示，有關決定容許以「俄羅斯足球聯盟」而不是俄羅斯名義參賽，因此不會展示國旗及國歌，並需要穿上中立的球衣。早前歐洲足協解除俄羅斯U17的禁令引起了烏克蘭及英格蘭等不滿，烏克蘭已去信呼籲各國拒絕與俄羅斯對賽，而英格蘭及瑞典已率先響應，英格蘭足總表明他們代表隊不會與俄羅斯對賽，而瑞典亦表示不會接待俄羅斯。然而在歐洲最新一屆的U17比賽，俄羅斯未有獲編入分組。

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