世界盃｜門票定價過高遭球迷組織批評背叛　決賽票價貴上屆7倍

明年世界盃決賽周的門票，隨着分組抽籤完成後，今日（12日）將開放球迷抽選。然而門票的票價在周四（11日）已被流傳，當中以紐約決賽的門票為例，最平都要4,185美元（約32,573港元），是上屆卡塔爾世界盃決賽的7倍。歐洲球迷組織在有關的票價傳出後，批評國際足協（FIFA）的售票策略是「背叛」球迷。 世界盃門票即將開賣，當中有8%門票會交給各足協向他們的忠實球迷發售。然而球迷批評票價「貴得離譜」，據德國足協公布的票價，分組賽就由180至700美元（約1,401至5,448港元）不等，而決賽最平門票就要去到4,185美元，最高更是要8,680美元（約67,560港元）。這個分組賽的票價，與FIFA在之前宣稱的60美元，以及在美國申辦賽事時宣稱的21美元相距甚遠。

歐洲球迷組織（FSE）批評，現時的票價是「敲詐」，他們指如果一個球迷要從分組賽第一場看到決賽就要支付最少6,900歐元（約63,033港元），他們指這是去屆卡塔爾的5倍以上。FSE聲明指出：「這是對世界盃的傳統作出巨大背叛，無視球迷對這項賽事所做的貢獻。」由於今屆賽事門票採用了美國的售票方式進行浮動的定價，FSE批評分組賽定價似乎是「取決於模糊的標準，例如比賽的吸引力」。 英格蘭球迷批「劏客」 英格蘭足總也在周四傍晚通知英格蘭旅行球迷會（ESTC）有關的票價，並顯示球迷要購買所有比賽的門票需要7,020美元（約54,639港元）。英格蘭球迷組織大使指，有關的票價政策「可笑」。他表示：「這些價格是對那些在4年一度的旗艦級賽事以外，支持自己球隊的球迷的一大侮辱。所有稱為第3級別門票，即提供給ESTC成員最便宜的『第3級支持者價值』都需要7,020美元，如果你想從頭到尾追隨英格蘭，這是可笑至極。」英格蘭另一球迷組織「自由之獅」亦支持FSE的聲明表示：「價格高得驚人，這是遠遠超出我們預期的高昂成本。不能容許這些發生，世界各地的球迷不應受這種劏客行為侵害。」

歐洲球迷呼籲暫停銷售 FIFA在今年9月曾指出，門票價格會從分組賽的60美元至決賽的6,730美元不等，然而在新的動態價格機制下，聲明與現實不符。FIFA對有關門票分為4個等級，不過各地足協得到的都只有3個等級，而德國最平的是180美元，是對庫拉索的分組賽，而四強的門票已升至920美元（約7,161港元），最貴更是1,125美元（約8,756港元）。FSE呼籲，FIFA應停止透過各地足協銷售，並找到既尊重世界盃傳統又具普世文化意義的解決方法為止。而FIFA已在周四開始進行第3階段銷售，球迷可以抽選特定的比賽門票。