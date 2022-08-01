世界盃︱2026年亞洲將佔8.5席　外圍賽明年展開

2026年世界盃決賽周，將是首次將參賽球隊由目前的36隊增加至48隊，而亞洲區的隊數，亦已確定增至8.5隊。亞洲足協在今日(1日)公布有關外圍賽及亞洲盃外圍賽的資格及賽程。

雖然今年的世界盃要到11月才展開，不過下一屆世界盃的準備工作已經開始。亞洲足協確定2026年的世界盃，亞洲區將會有8.5個席位，而首圈的資格賽會由亞洲地區排名26至47的22支球隊，將在2023年的10月進行主客制的賽事，勝方可以晉身次圈的分組賽。而在次圈分組賽，亞洲排名前25位的球隊與首圈晉級的11支球隊，在2023年11月起至2024年6月，分為9組進行雙循環的分組賽，每組前6名可晉身第3圈賽事。

在第3圈的外圍賽，9個分組首次名共18支球隊會分3組進行雙循環的分組賽事，每組前2名取得2026年的世界盃決賽周席位，而每組的第3及第4名，共6支球隊就會再分2組進行單循環的分組賽，2隊首名可獲世界盃決賽周席位，而2支次名球隊，就需要先進行附加賽，勝方會晉身跨洲附加賽爭取餘下的決賽周席位。

港隊目前排亞洲25

至於2027年的亞洲盃外圍賽，會與世界盃外圍賽同時進行，而世界盃外圍賽次圈18支球隊會即時取得亞洲盃資格。至於在世界盃外圍賽首圈出局的11支球隊，其中一支最佳的落敗球隊會直接晉身第3圈，而餘下10隊會再進行主客兩回合的淘汰賽。勝出的5支球隊，與1支首圈最佳落敗球隊，以及世界盃外圍賽次圈出局的18支球隊，共24隊在第3圈會分為6組，每組首名取得2027年亞洲盃決賽周的最後席位。

港隊目前在亞洲區排名25位，與第26位的馬來西亞有約逾3分的距離，不過馬來西亞在上月的排名上升較快，而港隊在早前的東亞盃3戰全敗，沒能為香港隊增添排名分數。因此港隊餘下需要為世界排名搶分，才可以避過在第一圈出戰。