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體育
2022-11-03 15:45:26

世界盃｜ViuTV公布19場免費直播賽事 英格蘭鬥伊朗有得睇

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世界盃

ViuTV公布免費直播世界盃賽事詳情。(蘇文傑攝)

卡塔爾世界盃決賽周將於1120日深夜揭幕，ViuTV今日(3)公布，將會提供19場免費直播賽事，包括揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾、兩場4強戰及決賽。

至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，當中包括英格蘭在卡塔爾世界盃的首戰對伊朗。

世界盃

ViuTV舉行記招，公布提供19場免費直播世界盃賽事，強尼、駱振偉、陳子豐、葛綽瑤Yoyo及何洛瑤Sica等均有出席。(蘇文傑攝)

卡塔爾世界盃免費直播賽程：

1120()深夜12 A 卡塔爾對厄瓜多爾
1121()晚上9 B 英格蘭對伊朗
1121()深夜12 A 塞內加爾對荷蘭
1122()深夜12 C 墨西哥對波蘭
1123()深夜12 E 西班牙對哥斯達黎加
1124()深夜12 H 葡萄牙對加納
1125()深夜12 A 荷蘭對厄瓜多爾
1126()深夜12 D 法國對丹麥
1126()深夜3 C 阿根廷對墨西哥
1127()傍晚6 E 日本對哥斯達黎加
1127()深夜12 F 克羅地亞對加拿大
1128()晚上9 H 南韓對加納
1128()深夜12 G 巴西對瑞士
129() 8強戰  
1210() 8強戰  
1213()深夜3 4強戰  
1214()深夜3 4強戰  
1217()晚上11 季軍戰  
1218()晚上11 決賽  

 

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