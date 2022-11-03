世界盃｜ViuTV公布19場免費直播賽事 英格蘭鬥伊朗有得睇

卡塔爾世界盃決賽周將於11月20日深夜揭幕，ViuTV今日(3日)公布，將會提供19場免費直播賽事，包括揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾、兩場4強戰及決賽。
至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，當中包括英格蘭在卡塔爾世界盃的首戰對伊朗。
卡塔爾世界盃免費直播賽程：
|11月20日(日)深夜12時
|A組
|卡塔爾對厄瓜多爾
|11月21日(一)晚上9時
|B組
|英格蘭對伊朗
|11月21日(一)深夜12時
|A組
|塞內加爾對荷蘭
|11月22日(二)深夜12時
|C組
|墨西哥對波蘭
|11月23日(三)深夜12時
|E組
|西班牙對哥斯達黎加
|11月24日(四)深夜12時
|H組
|葡萄牙對加納
|11月25日(五)深夜12時
|A組
|荷蘭對厄瓜多爾
|11月26日(六)深夜12時
|D組
|法國對丹麥
|11月26日(六)深夜3時
|C組
|阿根廷對墨西哥
|11月27日(日)傍晚6時
|E組
|日本對哥斯達黎加
|11月27日(日)深夜12時
|F組
|克羅地亞對加拿大
|11月28日(一)晚上9時
|H組
|南韓對加納
|11月28日(一)深夜12時
|G組
|巴西對瑞士
|12月9日(五)
|8強戰
|12月10日(六)
|8強戰
|12月13日(二)深夜3時
|4強戰
|12月14日(三)深夜3時
|4強戰
|12月17日(六)晚上11時
|季軍戰
|12月18日(日)晚上11時
|決賽