世界盃︱丹麥先公布21人名單　中村雄太傷退日本補青年前鋒

丹麥今日（8日）率先公布26人大軍中的21名球員，當中在去年歐洲國家盃心臟病發後復出的基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），繼續入選，而餘下的5人就仍有待公布。

丹麥今屆賽事與法國、澳洲及突尼西亞同編入D組，而澳洲亦在今日稍早時間公布26人的名單。不過丹麥就有別於各支球隊先公布大名單再公布最終名單的做法，在今日先公布其中的21人名單，而餘下的5名球員就會到截止日期前才公布。

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在丹麥的大軍之中，艾歷臣及門將的卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）同告入選，不過效力德甲RB萊比錫的尤素夫普臣（Yussuf Poulsen）就未有入選，但仍有機會在最後的5人名單上入選。

森保一補選國內前鋒惹質疑

另外，日本就公布為因傷退出的中山雄太作補選，然而領隊的森保一並非補選一個後防，而是補選在國內效力的湘南比馬前鋒町野修斗，令不少球迷質疑其決定。至於另一位受傷的阿仙奴守將的富安健洋，森保一今日就指，相信該名守將可以在世界盃的時間復出。被問到有關補選的準則，森保稱自己考慮不只在於後衛。