世界盃︱丹麥先公布21人名單　中村雄太傷退日本補青年前鋒

丹麥今日（8日）率先公布26人大軍中的21名球員，當中在去年歐洲國家盃心臟病發後復出的基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），繼續入選，而餘下的5人就仍有待公布。
丹麥今屆賽事與法國、澳洲及突尼西亞同編入D組，而澳洲亦在今日稍早時間公布26人的名單。不過丹麥就有別於各支球隊先公布大名單再公布最終名單的做法，在今日先公布其中的21人名單，而餘下的5名球員就會到截止日期前才公布。
在丹麥的大軍之中，艾歷臣及門將的卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）同告入選，不過效力德甲RB萊比錫的尤素夫普臣（Yussuf Poulsen）就未有入選，但仍有機會在最後的5人名單上入選。
森保一補選國內前鋒惹質疑
另外，日本就公布為因傷退出的中山雄太作補選，然而領隊的森保一並非補選一個後防，而是補選在國內效力的湘南比馬前鋒町野修斗，令不少球迷質疑其決定。至於另一位受傷的阿仙奴守將的富安健洋，森保一今日就指，相信該名守將可以在世界盃的時間復出。被問到有關補選的準則，森保稱自己考慮不只在於後衛。
丹麥21人名單
卡斯柏舒米高（尼斯）
奧利華基斯坦臣（哈化柏林）
卡積亞（AC米蘭）
安達斯基斯坦臣（巴塞隆拿）
史查加拿臣（特拉布宗）
丹尼華斯（邦比）
米希利（阿特蘭大）
佐基姆安達臣（水晶宮）
拉斯姆斯基斯臣（列斯聯）
域陀尼爾遜（加拉塔沙雷）
基斯甸艾歷臣（曼聯）
湯馬士迪蘭尼（西維爾）
賀積查治（熱刺）
馬菲亞斯贊臣（賓福特）
巴夫韋迪（愛斯賓奴）
多爾貝治（西維爾）
安達斯奧臣（布魯日）
丹斯加特（賓福特）
雲迪（禾夫斯堡）
哥尼利奧斯（哥本哈根）
連史唐（法蘭克福）