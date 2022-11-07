世界盃︱卡塔爾外長指批評者傲慢　稱他們不能接受由小國主辦

距離世界盃揭幕餘下不足兩星期，然而對主辦國卡塔爾的批評未有減退。英國電視台就向卡塔爾外長Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani進行訪問，對於世界各國的批評，他認為是這些人的傲慢，無視自身國家的問題，轉移批評卡塔爾，是因為他們不能接受一個中東小國主辦世界盃。

英國天空電視台為Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani進行訪問。他指，媒體對卡塔爾的負面報道只是誤導的資訊。他指：「遠距離的傳道不是解決辦法。呼籲杯葛世界盃，或是那些不打算來參與世界盃的，這是他們的決定，不過為甚府要剝奪其他人以及公眾參與以及享受世界盃。」

對於西方國家的批評，他又反問：「他們傳遞給他們公眾是甚麼的訊息？那麼他們自己國內的問題呢，為甚麼他們閉起了眼？說實話，不只是我或只是卡塔爾的人，世界上很多人都認為他們只是一種傲慢。這是一種無法接受一個中東小國贏得世界盃主辦權的感覺。」

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稱禁公開示愛不論取向

就有關LGBTQ+社群的問題，bin Abdulrahman al Thani指卡塔爾是禁止在公開表達愛意，而不只是同性伴侶。但之後記者追問他，過去曾表示容許球迷牽手時，他解釋「以我認知牽手不是公開表達愛意。」

至於有關外地勞工的權益，bin Abdulrahman al Thani稱：「在過去多年的工作非常有效率，去年為止，已經向工人支付了約3.5億美元（約27.47億港元），這證明是有效的。」卡塔爾的勞工制度，容許個人或企業沒收工人的護照，阻止他們離開卡塔爾。在早前的一份報告，指有多達6,500名外勞死亡。

10歐洲隊聯合聲明擁抱人權

另外，對於國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）向32支決賽周隊伍發信，呼籲各隊「專注足球」。然而包括英格蘭及威爾斯在內的10個歐洲足球總會發出聯合聲明回應，指「人權是普世價值，適用於任何地方」。

聲明表示：「我們承認，也歡迎，卡塔爾與我們過去所做的一樣，有明顯的進展，特別是在外勞權益，在國際勞工組織的報告顯示了在立法後的影響。我們亦歡迎卡塔爾政府及國際足協確保，為所有的參與世界盃的球迷，包括LGBTQ+社群的球迷安全及保障。我們承認所有國家都有他的問題及挑戰，而我們同意國際足協的觀點，多元是一種優勢。然而，擁抱多元以及包容也代表對人權的支持，人權是普世價值，任何地方都應該存在。」