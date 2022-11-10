世界盃｜英格蘭公布大軍名單 占士麥迪臣意外入選

卡塔爾世界盃決賽周將於本月20日舉行，各國隊伍陸續公布大軍名單，英格蘭主帥修夫基剛發表26名成員陣容，當中較令人意外的，是効力李斯特城的中場占士麥迪臣竟在大軍之中。此外，剛告傷愈的基爾獲加及加雲菲臘斯亦同樣入選。
占士麥迪臣在今季英超上陣的12場賽事，取得6個入球及貢獻4次助攻，其實狀態相當不俗，然而李斯特城的成績低沉，故此該名攻擊中場能夠入選英格蘭大軍，較令人意外。另一方面，一直受傷患困擾的兩名曼城球員：基爾獲加及加雲菲臘斯，最近才剛告傷愈，雖然狀態成疑，但仍獲修夫基垂青納入大軍之中。
至於一眾邊緣國腳，例如効力利物浦的祖高美斯、韋斯咸的查洛保雲、賓福特的艾雲東尼、修咸頓的禾特普斯，以及在意甲聯賽有頗出色發揮的譚美阿巴謙(羅馬)和湯姆尼(AC米蘭)，統統落選。
英格蘭大軍名單：
|門將
|比克福特 (愛華頓)
|門將
|蘭斯達爾 (阿仙奴)
|門將
|尼克普比 (紐卡素)
|後衛
|捷比亞 (紐卡素)
|後衛
|史東斯 (曼城)
|後衛
|基爾獲加 (曼城)
|後衛
|勞基梳爾 (曼聯)
|後衛
|哈利馬古尼 (曼聯)
|後衛
|賓韋特 (阿仙奴)
|後衛
|阿歷山大阿諾特 (利物浦)
|後衛
|艾歷迪亞 (熱刺)
|後衛
|高亞迪 (愛華頓)
|中場
|干拿加歷查 (車路士)
|中場
|迪格蘭賴斯 (韋斯咸)
|中場
|加雲菲臘斯 (曼城)
|中場
|佐敦軒達臣 (利物浦)
|中場
|美臣蒙特 (車路士)
|中場
|祖迪比寧咸 (多蒙特)
|中場
|占士麥迪臣 (李斯特城)
|中場
|哥林威爾遜 (紐卡素)
|前鋒
|哈利卡尼 (熱刺)
|前鋒
|史達寧 (車路士)
|前鋒
|菲爾科頓 (曼城)
|前鋒
|基亞利殊 (曼城)
|前鋒
|布卡約沙卡 (阿仙奴)
|前鋒
|拉舒福特 (曼聯)