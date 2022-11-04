世界盃︱迪姆華拿足踝受傷留憾　日本兩守將或齊缺陣

今季重返德甲效力的迪姆華拿（Timo Werner），證實在周中的歐聯賽事中受傷，並且需要休養，將無法出戰月底的世界盃。而最先公布大軍名單的日本，防線收到兩個惡耗，效力英冠哈德斯菲爾德的中山雄太受重創，今季提前「收咧」，而阿仙奴的富安健洋，亦在周四（3日）的歐霸盃中傷出，未知能否趕及傷癒。

由於今屆世界盃在歐洲主流聯賽的季中舉行，因此球員即使輕傷也可能錯過這球壇盛事。德甲球會RB萊比錫就在周四（3日）宣布，隊中的26歲德國前鋒迪姆華拿因為足踝受傷，將無法入選下星期公布的德國國家隊名單。這位德國射手今季從英超的車路士回流萊比錫就是希望爭取上陣機會，以取得代表德國出戰世界盃。然而在距離開賽前的兩星期，就因為代表球會上陣而受傷。德國主帥芬克（Hansi Flick）表示：「這宗新聞帶點苦澀，我對迪姆感到難過，因為他將錯過他極想參與的世界盃。」

即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

本周初公布26人名單的日本隊同樣受挫，英冠的哈德斯菲爾德表示，守將的中山雄太受右腳跟腱受傷需要接受手術，令這位日本隊新貴將無緣代表日本出戰世界盃。至於中堅的富安健洋，亦在阿仙奴對蘇黎世的歐霸盃比賽中受傷，目前未知傷勢是否嚴重，但已影響日本隊的部署。

南韓網民涉對馬賽守衛種族歧視

另外，熱刺的南韓國腳孫興民早前在歐聯賽事受傷，右眼需要接受手術。有南韓球迷在與孫興民碰撞的馬賽守將贊素梅賓巴（Chancel Mbemba）的社交媒體留言，要求其對孫興民道歉，當中亦有涉及種族歧視的留言。