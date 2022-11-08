世界盃︱39歲丹尼爾艾維斯入選　法明奴古天奴齊落選巴西大軍

巴西國家隊在周一（7日）公布26人的世界盃大軍名單。其中已屆39歲的丹尼爾艾維斯（Dani Alves）入選，而今季初在利物浦表現不俗的羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）以及阿士東維拉受傷的中場菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）就雙雙落選。
巴西主帥泰迪（Tite）在周一公布決選名單。而除了老將的丹尼爾艾維斯外，車路士的堤亞高施華（Thiago Silva）亦將會第4次為巴西出戰世界盃。至於法明奴及古天奴就同告落選，相反曼聯卻有3名球員入選，包括是中場的費特（Fred）、卡斯米路（Casemiro）以及安東尼馬菲奧斯（Antony），安東尼在家中收看後與家人興奮地慶祝。至於阿仙奴的3個加比爾，最終有加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）及加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）入選。
巴西今屆被編入G組，與非洲的喀麥隆以及兩支歐洲球隊瑞士及塞爾維亞同組。巴西首戰會在11月24日先對塞爾維亞。
Por vocês!!! Obrigado, meu Deus!! Obrigado todo mundo… amigos, família, mãe, pai, irmãos!! Amo vocês!!! Emoção demais!! 🇧🇷🇶🇦 @CBF_Futebol pic.twitter.com/Da6aJkkoDx— Antony Santos (@antony00) November 7, 2022
巴西26人大軍名單
艾利臣比加（利物浦）
艾達臣摩拉斯（曼城）
韋華頓（彭美拉斯）
阿歷士辛度（祖雲達斯）
阿歷士迪尼斯（西維爾）
丹尼爾艾維斯（普馬斯）
丹尼路雷斯（祖雲達斯）
基爾臣比爾馬（祖雲達斯）
艾達米列達奧（皇家馬德里）
馬昆賀斯（巴黎聖日耳門）
堤亞高施華（車路士）
般奴古馬雷斯（紐卡素）
卡斯米路（曼聯）
艾華頓列比路（法林明高）
法賓奴（利物浦）
費特（曼聯）
盧卡斯柏基達（韋斯咸）
安東尼馬菲奧斯（曼聯）
加比爾捷西斯（阿仙奴）
加比爾馬天尼利（阿仙奴）
尼馬（巴黎聖日耳門）
柏度古靴美（法林明高）
拉芬夏比洛尼（巴塞隆拿）
李察利臣（熱刺）
洛迪高高斯（皇家馬德里）
雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里）