世界盃2022︱今屆新增3位女球證執法　非國盃提早吹完場球證都有份？

法國女球證3膺最佳 其中，來自法國的Stephanie Frappart，在2019至2021年，連續3年獲得IFFHS最佳女球證的稱號。之後也成為首位法甲及歐聯執法的女球證。而她首場的男子國際賽執法，是2021年的世界盃外圍賽，由荷蘭對拉脫維亞。而她今年亦是法國盃決賽的執法球證。 來自非洲盧旺達的Salima Mukasanga，雖然不是來自非洲足球強國，但她也曾在今年的非洲國家盃中執法。其中在津巴布韋對畿內亞的比賽，一共派發6張牌，而她在2019年已在女子世界盃中執法，亦有參與過奧運的執法，是富經驗的非洲球證，但34歲的Salima Mukasanga是3位女球證中最年輕。 至於日本的山下良美是亞洲首位在亞冠盃及日職聯執法的女球證，並已在日本3個級別的職業聯賽以及天皇盃中執法，同時亦曾在亞協盃及亞冠兩個亞洲球會級賽事擔任主球證。

Janny Sikazwe在非國盃曾犯下大錯。(資料圖片)