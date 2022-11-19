世界盃2022︱今屆新增3位女球證執法　非國盃提早吹完場球證都有份？

今屆世界盃首次挑選了女球證執法，是首次在男子最大型的賽事上由女球證擔任主裁判，而且更是挑戰了來自歐洲、亞洲及非洲，共3位女球證。而36個入圍球證中，還包括一位中國的主裁判，不過個別的球證還是惹起了爭議，包括在今年初非洲國家盃兩度提早吹完場的Janny Sikazwe。
比起球員名單，36名球證的最終名單一早就公布。當中，法國的Stephanie Frappart、日本的山下良美以及來自盧旺達的Salima Mukansanga是歷史上首次在世界盃執法的女球證。
法國女球證3膺最佳
其中，來自法國的Stephanie Frappart，在2019至2021年，連續3年獲得IFFHS最佳女球證的稱號。之後也成為首位法甲及歐聯執法的女球證。而她首場的男子國際賽執法，是2021年的世界盃外圍賽，由荷蘭對拉脫維亞。而她今年亦是法國盃決賽的執法球證。
來自非洲盧旺達的Salima Mukasanga，雖然不是來自非洲足球強國，但她也曾在今年的非洲國家盃中執法。其中在津巴布韋對畿內亞的比賽，一共派發6張牌，而她在2019年已在女子世界盃中執法，亦有參與過奧運的執法，是富經驗的非洲球證，但34歲的Salima Mukasanga是3位女球證中最年輕。
至於日本的山下良美是亞洲首位在亞冠盃及日職聯執法的女球證，並已在日本3個級別的職業聯賽以及天皇盃中執法，同時亦曾在亞協盃及亞冠兩個亞洲球會級賽事擔任主球證。
中國代表球證尺度嚴謹
雖然中國隊未能取得世界盃的出線資格，但球證仍有1個主球證及2個助理裁判。當中主裁判的馬寧，被指執法尺度嚴謹，在2015年的一場中超上海打吡戰，他說一共出示了8黃2紅，當中上海申花有3名球員被逐，而事後中國足協支持馬寧的判決，並認為裁判員應該嚴格執法。在今年8月，馬寧在一場中超聯賽，更因為向河南嵩山龍門的外援多拉多（Henrique Dourado）出示紅牌，而被多拉多撞跌在地，事後多拉多被中國足協停賽12個月。
另外，亦有一位頗有爭議的球證，就是贊比亞的Janny Sikazwe。這位非洲球證雖然在上屆賽事執法過兩場比賽，不過在今年初舉行的非洲國家盃，他卻出現罕有的爭議判決，他在突尼西亞對馬里的比賽，先在85分鐘提早吹完場，而之後再重新比賽後，在未到90分鐘又再吹完場而惹起突尼西亞的不滿。事後Janny Sikazwe解釋是因為中暑而影響判斷。