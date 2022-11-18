世界盃2022︱傳卡塔爾王室反口禁酒　FIFA將因此違反百萬美元合約

距離世界盃開幕餘下不夠48小時，不過英國傳媒就報道一個震撼的消息。有指卡塔爾王室正向國際足協（FIFA）施壓，要求停止在世界盃球場銷售啤酒。由於FIFA與百威啤酒有數以百萬美元的合約，若事件屬實將令FIFA被迫違反這張大額合約。

英國《每日郵報》報道，指卡塔爾王室向國際足協施壓，要求在8個世界盃球場停止銷售啤酒。報道指，目前未知當局是打算是否繼續容許球迷在比賽期間喝酒，但限制在多哈的球迷區內購買還是如何。不過報道稱，有關壓力來自卡塔爾王室，而FIFA就與贊助商百威在討論中。

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