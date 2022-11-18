世界盃2022︱傳卡塔爾王室反口禁酒　FIFA將因此違反百萬美元合約

距離世界盃開幕餘下不夠48小時，不過英國傳媒就報道一個震撼的消息。有指卡塔爾王室正向國際足協（FIFA）施壓，要求停止在世界盃球場銷售啤酒。由於FIFA與百威啤酒有數以百萬美元的合約，若事件屬實將令FIFA被迫違反這張大額合約。
英國《每日郵報》報道，指卡塔爾王室向國際足協施壓，要求在8個世界盃球場停止銷售啤酒。報道指，目前未知當局是打算是否繼續容許球迷在比賽期間喝酒，但限制在多哈的球迷區內購買還是如何。不過報道稱，有關壓力來自卡塔爾王室，而FIFA就與贊助商百威在討論中。
報道又指出，FIFA在今周已就賣酒作出過讓步，因為卡塔爾當局認為百威的攤位過於顯眼，要求將攤位搬遷到其他位置，FIFA因此同意將攤位搬到低調的地點。而《泰晤士報》指出，百威似乎將不能繼續在卡塔爾銷售。而《紐約時報》的報道指，有關的指令來自卡塔爾王子Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani。
而有關報道稱，若球場真的要撤走所有賣酒攤位，場內僅餘包廂可以飲到啤酒，但每場比賽一箱售價將達22,450美元（約175,626.72港元）。卡塔爾本身是一個禁止賣酒的伊斯蘭教國家，在球場可以買到酒之前，只能在當地酒店買酒。