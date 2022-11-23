世界盃2022︱十大足球金句 「波係圓嘅」到「有波有天氣」

「入咗！應該入咗！」 潘源良 2010世界盃英格蘭對德國時，林柏特遠射中楣底彈入白界，但當時沒有VAR，旁證、球證睇漏，令潘源良以200分貝，Heavy Metal式狂呼「2比2！入咗！應該入咗！」，激情滿分。 即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

「俾啲時間阿叔食少少嘢」 林尚義（阿叔）與郭家明到法國現場評述8強法國鬥意大利，半場時鏡頭播出法國席上畫面，怎料阿叔煙癮難奈，拿出一支煙擔在口中，但卻發現時機不對，未能「燃點香煙喝淡酒，所有不快都溜走」。最後廠景主持李克勤以一句「家明，我哋俾啲時間阿叔食少少嘢」，成為永恆經典。

劉舜文神一般的講波佬 有線歌神劉舜文捧著結他自彈自唱，當中以Queen名曲We will rock you改篇而成的只得一個施丹，「施丹 好嘢 施丹」在Youtube怒轟3萬views，絕不簡單。

「神奇、頂級、超卓」 黃興桂（桂神）一氣呵成，令「四十多碼」、「有今生冇來世」、「神奇、頂級、超卓」成為世界波萬能Key： 「嘩！四十多碼，右腳腳面拉弓，世界波，破網！龍門呀，唔可以講話鞭長莫及啦，根本呀，睇都冇得睇呀射得咁靚！..............有今生！冇來世啊呢球波！...wow!!神奇！頂級！超卓！」

「十二碼一係入一係唔入」 黃興桂（桂神）最為人熟悉的金句是「十二碼一係入一係唔入」，表面上是指套套邏輯級廢話，鬼唔知咩？但多年前聚會時，桂神解釋指「十二碼唔一定入，不要開心得太早」，指未入十二碼前不要拍定手先。

Keyman勵志抗逆 馬啓仁（Keyman）在2014世界盃4強，巴西主場以1︰7慘敗於德國腳下後，以「逆境波令人成熟」勉勵一片愁雲慘霧的巴西。香港人可有共鳴？

阿叻眼淚在心裏流 荷蘭在世界盃出局後，陳百祥「阿叻」只能苦笑。鍾志光「吓叻哥咁樣樣，唔係呀嘛」，更勞煩旁邊的Keyman及潘文迪安慰叻哥。