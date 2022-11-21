世界盃2022︱卡塔爾0:2不敵厄瓜多爾　成史上首支揭幕戰落敗東道主

2022卡塔爾世界盃揭幕戰展開，東道主的卡塔爾在巴伊特球場迎戰南美代表的厄瓜多爾。雖然賽前有傳卡塔爾收買對手，不過厄瓜多爾以實力澄清有關謠言，上半場憑恩拿華倫西亞的12碼以及頭槌，令厄瓜多爾以2:0擊敗卡塔爾。而卡塔爾亦成為世界盃史上首支在揭幕戰落敗的東道主球隊。

【下半場45+5分鐘】卡塔爾最後一個入球機會，不過角球開出後被厄瓜多爾球員頂出，球證亦在之後吹完場，厄瓜多爾揭幕戰以2:0擊敗卡塔爾。

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【下半場45分鐘】下半場補時仍有5分鐘。厄瓜多爾換入阿倫法蘭高及基雲洛迪古斯。

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【下半場40分鐘】卡塔爾的穆罕默德蒙達利接應隊友的長傳，直闖至禁區頂起腳，僅僅高出。

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【下半場34分鐘】後備上陣的沙美恩度有一次黃金機會，不過他在禁區內的射門高出，未能為厄瓜多爾擴大比分。

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【下半場32分鐘】今場為厄瓜多爾取得兩個入球的華倫西亞，因傷被換出，由荷西施富恩迪斯入替。

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【下半場29分鐘】艾卡林阿法夫試一次遠射，不過皮球遠遠高出。

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【下半場25分鐘】卡塔爾作出調動，穆罕默德蒙達利與穆罕默德華特入替艾莫伊斯阿里及艾希杜斯。下半場厄瓜多爾收慢比賽節奏。