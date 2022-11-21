世界盃2022︱卡塔爾0:2不敵厄瓜多爾　成史上首支揭幕戰落敗東道主

2022卡塔爾世界盃揭幕戰展開，東道主的卡塔爾在巴伊特球場迎戰南美代表的厄瓜多爾。雖然賽前有傳卡塔爾收買對手，不過厄瓜多爾以實力澄清有關謠言，上半場憑恩拿華倫西亞的12碼以及頭槌，令厄瓜多爾以2:0擊敗卡塔爾。而卡塔爾亦成為世界盃史上首支在揭幕戰落敗的東道主球隊。
【下半場45+5分鐘】卡塔爾最後一個入球機會，不過角球開出後被厄瓜多爾球員頂出，球證亦在之後吹完場，厄瓜多爾揭幕戰以2:0擊敗卡塔爾。
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【下半場45分鐘】下半場補時仍有5分鐘。厄瓜多爾換入阿倫法蘭高及基雲洛迪古斯。
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【下半場40分鐘】卡塔爾的穆罕默德蒙達利接應隊友的長傳，直闖至禁區頂起腳，僅僅高出。
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【下半場34分鐘】後備上陣的沙美恩度有一次黃金機會，不過他在禁區內的射門高出，未能為厄瓜多爾擴大比分。
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【下半場32分鐘】今場為厄瓜多爾取得兩個入球的華倫西亞，因傷被換出，由荷西施富恩迪斯入替。
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【下半場29分鐘】艾卡林阿法夫試一次遠射，不過皮球遠遠高出。
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【下半場25分鐘】卡塔爾作出調動，穆罕默德蒙達利與穆罕默德華特入替艾莫伊斯阿里及艾希杜斯。下半場厄瓜多爾收慢比賽節奏。
【下半場21分鐘】厄瓜多爾先作出換人，由效力白禮頓的沙美恩度換入羅馬里奧伊巴。
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【下半場16分鐘】卡塔爾入籍球員的羅羅，禁區頂位置接應隊友的長傳頭槌，不過同樣頂斜。
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【下半場9分鐘】施巴斯文迪斯中場截得來球，直線傳予羅馬里奧伊巴拉起腳，不過被門將擋住。卡塔爾下半場未有再失。
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【下半場8分鐘】干沙路柏達中路突破，之後長傳入禁區，兩個厄瓜多爾球員都未能接觸到皮球。
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【下半場0分鐘】下半場比賽展開，厄瓜多爾開球。上半場梅開二度的華倫西亞繼續在陣。
【上半場45+5分鐘】上半場完，厄瓜多爾憑華倫西亞的頭槌及12碼建功，以2:0領先卡塔爾。
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【上半場45+4分鐘】艾莫伊斯阿里接應艾希杜斯在右路的傳中，不過他未能頂中斜出，已是卡塔爾上半場最大入球機會。
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【上半場45分鐘】上半場球證補時5分鐘。
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【上半場41分鐘】卡塔爾多次從左路發動功勢，但都無法突破厄瓜多爾防線。厄瓜多爾的功臣華倫西亞之後與對手碰撞，需要軍醫入場治理。
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【上半場30分鐘】華倫西亞接應隊友安古路佩斯亞度傳中，在無人力壓下頂入，輕鬆頂成2:0。
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【上半場29分鐘】厄瓜多爾摩西斯卡些度領黃牌，今場厄瓜多爾第1面黃牌，不過對手已兩人領黃。
【上半場15分鐘】華倫西亞親自主射12碼，門將撲錯方向，厄瓜多爾終於領先1:0。
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【上半場14分鐘】華倫西亞衝入禁區，門將艾舒比撲跌華倫西亞，雖然卡塔爾球員護空門，但球證判罰12碼。
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【上半場4分鐘】VAR指厄瓜多爾越位在先，入球無效，比數維持0:0。
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【上半場2分鐘】厄瓜多爾罰球開出，卡塔爾門將艾舒比出迎打失，厄瓜多爾混戰之中，恩拿華倫西亞門前補中頂入空門。
【00:02更新】比賽展開，卡塔爾率先開球。
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【23:05更新】雙方公布出場名單。厄瓜多爾有老將恩拿華倫西亞壓陣，而白禮頓小將的摩西斯卡些度亦正選披甲。至於主隊，2018年及2019年的亞洲足球先生阿巴卡廉哈辛與艾卡林阿法夫同樣正選。
卡塔爾：
1.艾舒比（Saad Al-Sheeb）、2.羅羅（Ro-Ro）、3.阿巴卡廉哈辛（Abdelkarim Hassan）、14.荷默阿默特（Homam Ahmed）、15.艾拉維（Bassam Al-Rawi）、16.卡孝希（Boualem Khoukhi）、6.夏譚美（Abdulaziz Hatemc）、10.艾希杜斯（Hassan Al-Haydos）、12.巴迪亞夫（Karim Boudiaf）、11.艾卡林阿法夫（Akram Afif）、19.艾莫伊斯阿里（Almoez Ali）
厄瓜多爾：
1.加連迪斯（Hernan Galindez）、2.菲歷斯托利斯（Felix Torres）、3.軒卡比（Piero Hincapie）、7.佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupinan）、17.安古路佩斯亞度（Angelo Preciado）、10.羅馬里奧伊巴拉（Romario Ibarra）、19.干沙路柏達（Gonzalo Plata）、20.施巴斯文迪斯（Sebas Mendez）、23.摩西斯卡些度（Moises Caicedo）、11.米高艾斯查達（Michael Estrada）、13.恩拿華倫西亞（Enner Valencia）
⛅️ Expected weather conditions for our 🇶🇦 national team’s #FIFAWorldCup opener tonight #AlAnnabi #Qatar2022 pic.twitter.com/EOGNwkf58M— Qatar Football Association (@QFA_EN) November 20, 2022
這場原定在11月21日舉行的比賽，在早前因為卡塔爾方面希望改回以傳統，由東道主出戰而提前在當地時間的周日（20日）展開。而球迷已開始陸續入場，並準備觀看開幕禮。
今場比賽由意大利球證Daniele Orsato執法，這位46歲的球證在2014年已經在世界盃亮相，上屆賽事就獲委任為新設的視像裁判員，而今屆則再度成為主裁判之一。根據卡塔爾的公布，巴伊特球場的氣溫為攝氏26度，濕度57%，是舒適的比賽環境。