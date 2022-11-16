世界盃2022︱帳蓬住宿成騙局？球迷抵達後發現僅得兩張床

為應付大量遊客湧至，卡塔爾在今屆世界盃除了設計被香港網民笑似竹篙灣隔離設施的貨櫃屋之外，還有帳篷住宿，宣傳時聲稱讓球迷感受卡塔爾的風情。然而在世界盃即將展開的時間，有球迷到處有關的帳篷住宿，發現原來只不過是一個帳篷兩張床。有人就稱之為世界盃版的Fyre音樂節騙局。

由於基本住宿的不足，卡塔爾設立了一些臨時住宿設施供球迷入住，收費其實也不便宜。在一些報道曾表示，帳篷村的住宿會有寬敞空間、冷氣、獨立浴室、甚至冰箱及有wifi開放。不過從社交媒體上，球迷拍出來的真實情況，周圍除帳篷就沒有其他設施，而且每個帳篷內就得兩張床。根據之前外國傳媒報道，這種帳篷住宿也要約350英鎊（約3,259.73港元）一晚。

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有球迷就取笑，這些帳篷住宿就像是2017年著名的Fyre音樂節騙局。事緣那個音樂節，也曾以豪華戶外音樂會體驗宣傳，然而音樂節因為多樣問題而無法舉行，而有關的故事亦被拍成至少兩套紀錄片，其中一套叫《國王豪華音樂節》在Netflix播放。