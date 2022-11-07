世界盃2022︱干地稱孫興民可趕及復出　輪到古天奴存疑

越接近世界盃，越來越多球員擔心受傷。早前在歐聯受傷的南韓球星孫興民，熱刺領隊的干地（Antonio Conte）在對利物浦的聯賽後表示，相信孫興民可趕及在世界盃上陣。不過在另一邊廂，阿士東維拉方面證實，巴西中場的菲臘比古天奴（Philippe Coutinho），就因為受傷，未必能入選巴西國家隊。

孫興民在對馬賽的歐聯，賽後左眼受傷需要接受手術。干地在對利物浦後表示：「我昨日手術後傳了個短訊給他，孫已經準備好了。狀況是令人失望的，不過我希望他可以康復，並且出戰世界盃。我都做過球員，我知道打世界盃是有多重要。今晚他本來是正選，我們當然是掛念他。不過我有信心，相信他可以盡快恢復過來，為南韓出戰世界盃。」

即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

至於巴西的古天奴則可能落選。在對曼聯賽後領隊艾馬利（Unai Emery）證實古天奴是因傷缺陣。「古天奴是受傷了。我不知道這需要多久，不過今日他不能上陣，他將不會在這個休季期結束前上陣。這是肌肉受傷，他周四及下周日都不能踢，他要休息較長時間。」目前未知古天奴的傷勢可否趕及在世界盃復出，而巴西主帥泰迪（Tite）會否選擇這位巴西中場也仍然未知。

加拿大戴維斯亦受創

另外，加拿大的艾方素戴維斯（Alphonso Davies）就在對哈化柏林的聯賽中受傷，估計需要休養兩個星期。拜仁慕尼黑在官網指，戴維斯的肌肉拉傷，未來兩場都將要缺陣，不過估計不影響出戰世界盃。