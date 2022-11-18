世界盃2022｜揭幕戰卡塔爾迎擊厄瓜多爾 誓搶3分

「This is Our Time.」中東足球史上最重要的一戰，2022年世盃決賽周揭幕戰，將於香港時間周日深夜，於卡塔爾的阿爾科爾市(Al Khor)舉行，東道主卡塔爾在A組迎戰南美球隊厄瓜多爾(21/11 00:00 ViuTV免費直播)。卡塔爾大軍合作多年，踢法進取又佔地利；加上近屆東道主首戰未嘗敗績，面對攻力不強的厄瓜多爾，必博3分響頭炮。

卡塔爾今屆隆重其事，8個主辦球場其中7個「由零開始」建成，包括揭幕戰在可容納6萬名觀眾的艾拜特體育館(Al Bayt Stadium)上演；歷史時刻即將來臨，該國足總在社交媒體要求球迷一起戰鬥，全力打氣，強調「這是我們的時刻(This is Our Time)。」

由2006年德國主辦的一屆起，對上4屆皆由東道主打頭陣，結果錄得3勝1和，就算是2010年的南非仍僅被墨西哥逼和1比1。何況卡塔爾養兵千日，部署多年；首先前巴塞隆拿青訓教頭菲歷斯山齊士，在2017年連番升呢下，坐正國家隊主帥一職；並在2019年打敗日、韓，勇奪亞洲盃、2021年獲邀參加美洲金盃，主帥續以「3-5-2」陣式繼續主攻能力，直至準決賽才受挫美國，表現獲得好評。