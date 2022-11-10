世界盃2022︱法國點兵預埋華拉尼　賓斯馬8年後再戰決賽周

爭取衞冕世界盃的法國，在周三（9日）公布26人大軍的名單。雖然保羅普巴（Paul Pogba）及尼高路簡迪（N'Golo Kante）因傷缺席，不過前鋒的賓斯馬相隔8年後終可再度出戰世界盃。
法國隊主帥迪甘斯（Didier Deschamps）透過電視台公布世界盃的26人名單，其中仍然有傷的曼聯中堅華拉尼（Raphael Varane）仍然入選，該位守將在上月對車路士聯賽中受創而退下火線。
而效力皇家馬德里的賓斯馬（Karim Benzema），過去因為與隊友的勒索案，未有入選2018年的世界盃，不過今次他終可相隔8年後再度入選，有機會與基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在前線合作。同樣入選還有AC米蘭的基奧特（Olivier Giroud）。而熱刺的門將洛里斯（Hugo Lloris），將會第4次出戰世界盃決賽周。
法國26人名單
艾路拿（韋斯咸）
洛里斯（熱刺）
文丹達（雷恩）
盧卡斯靴南迪斯（拜仁慕尼黑）
迪奧靴南迪斯（AC米蘭）
派斯奴甘佩比（巴黎聖日耳門）
伊巴希馬干拿迪（利物浦）
祖利斯古迪（巴塞隆拿）
班捷文柏華特（拜仁慕尼黑）
威廉沙列巴（阿仙奴）
烏柏美卡奴（拜仁慕尼黑）
華拉尼（曼聯）
卡馬雲加（皇家馬德里）
尤索夫科芬拿（摩納哥）
古安杜斯（馬賽）
拉比奧特（祖雲達斯）
曹亞文尼（皇家馬德里）
維列杜（馬賽）
賓斯馬（皇家馬德里）
京士利高文（拜仁慕尼黑）
奧士文尼迪比利（巴塞隆拿）
基奧特（AC米蘭）
基沙文（馬德里體育會）
基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）
尼干古（RB萊比錫）
𝙏𝙝𝙚 𝙡𝙞𝙨𝙩 of 2️⃣5️⃣ Bleus selected for 𝙩𝙝𝙚 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 𝘾𝙪𝙥 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/eF1rEyjNFW— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 9, 2022