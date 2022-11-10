世界盃2022︱法國點兵預埋華拉尼　賓斯馬8年後再戰決賽周

爭取衞冕世界盃的法國，在周三（9日）公布26人大軍的名單。雖然保羅普巴（Paul Pogba）及尼高路簡迪（N'Golo Kante）因傷缺席，不過前鋒的賓斯馬相隔8年後終可再度出戰世界盃。

法國隊主帥迪甘斯（Didier Deschamps）透過電視台公布世界盃的26人名單，其中仍然有傷的曼聯中堅華拉尼（Raphael Varane）仍然入選，該位守將在上月對車路士聯賽中受創而退下火線。

而效力皇家馬德里的賓斯馬（Karim Benzema），過去因為與隊友的勒索案，未有入選2018年的世界盃，不過今次他終可相隔8年後再度入選，有機會與基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在前線合作。同樣入選還有AC米蘭的基奧特（Olivier Giroud）。而熱刺的門將洛里斯（Hugo Lloris），將會第4次出戰世界盃決賽周。