世界盃2022︱澳洲26人大軍名單出爐　9人來自奧運隊

距離開賽約有兩個星期，澳洲今日（8日）公布26人的大軍名單。其中效力丹麥球會哥本哈根的隊長馬菲賴恩（Mathew Ryan）與馬菲歷基（Mathew Leckie）是第3次出戰世界盃。而球隊包括以米歇爾杜基（Mitchell Duke），共有9人來自東京奧運時的奧運隊成員。

與法國、丹麥及突尼西亞同組的澳洲，今日公布大軍名單。球隊今屆是連續第5屆出戰世界盃，隊中包括隊長的馬菲賴恩與歷基則是第3次出戰世界盃。

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澳洲主帥阿諾特（Graham Arnold）在記者會上表示：「這是一個獨特而且艱難的外圍賽旅程，我們現在去到卡塔爾，將有一個令人振奮的陣容，並會盡一切努令在世界舞台上令澳洲人自豪。」澳洲在今次的陣容中，其有9人來自去年東京奧運的奧運隊名單，當中包括超齡球員的米歇爾杜基，因此球隊的年齡相對年輕。

阿諾特表示：「我們努力在這個賽事中，為青年球員提供機會，讓他們接觸國際水平，測試他們面對最佳的隊伍，給予他們機會在這個最大舞台上，我非常期特他們的發展及成熟。」澳洲首場賽事就會在11月22日對衞冕的法國。