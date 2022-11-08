世界盃2022︱澳洲26人大軍名單出爐　9人來自奧運隊

距離開賽約有兩個星期，澳洲今日（8日）公布26人的大軍名單。其中效力丹麥球會哥本哈根的隊長馬菲賴恩（Mathew Ryan）與馬菲歷基（Mathew Leckie）是第3次出戰世界盃。而球隊包括以米歇爾杜基（Mitchell Duke），共有9人來自東京奧運時的奧運隊成員。
與法國、丹麥及突尼西亞同組的澳洲，今日公布大軍名單。球隊今屆是連續第5屆出戰世界盃，隊中包括隊長的馬菲賴恩與歷基則是第3次出戰世界盃。
澳洲主帥阿諾特（Graham Arnold）在記者會上表示：「這是一個獨特而且艱難的外圍賽旅程，我們現在去到卡塔爾，將有一個令人振奮的陣容，並會盡一切努令在世界舞台上令澳洲人自豪。」澳洲在今次的陣容中，其有9人來自去年東京奧運的奧運隊名單，當中包括超齡球員的米歇爾杜基，因此球隊的年齡相對年輕。
阿諾特表示：「我們努力在這個賽事中，為青年球員提供機會，讓他們接觸國際水平，測試他們面對最佳的隊伍，給予他們機會在這個最大舞台上，我非常期特他們的發展及成熟。」澳洲首場賽事就會在11月22日對衞冕的法國。
澳洲26人大軍名單
馬菲賴恩（哥本哈根）
胡高域（中岸水手）
列美尼（悉尼FC）
貝軒治（登地聯）
迪基尼克（哥倫布機員）
拜利胡禮（新特蘭）
法蘭卡拉錫（布雷西亞）
修達（史篤城）
尼達利艾堅遜（赫斯）
祖爾京治（OB）
基爾盧尼斯（赫斯）
湯馬士鄧治（新潟天鵝）
阿倫穆爾（些路迪）
積臣艾雲（聖保利）
曉魯斯迪（維羅納）
拉利麥基爾（米杜士堡）
奇洛巴古斯（聖美倫）
甘馬倫戴夫連（赫斯）
馬菲歷基（墨爾本城）
阿華馬比爾（卡迪斯）
占美麥卡倫（墨爾本城）
米歇爾杜基（岡山綠雉）
馬田保爾（喜伯年）
奇治葛雲（阿德萊德聯）
積臣甘明斯（中岸水手）
加蘭治告爾（中岸水手）
The 2️⃣6️⃣ players heading to our sixth @FIFAWorldCup 🫡✈️— Subway Socceroos (@Socceroos) November 8, 2022
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