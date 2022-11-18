世界盃2022︱網傳卡塔爾收買對手8球員　要厄瓜多爾輸0:1？

今屆世界盃的揭幕戰，在香港時間的周一（21日）凌晨展開。不過在賽前兩日，有阿拉伯記者在網傳，指卡塔爾可能以740萬美元（約5,789.23萬港元）賄賂了8名厄瓜多爾的球員，要求他們在揭幕戰，讓東道主以1:0勝出。然而有關的報道真確性成疑，但無疑是對厄瓜多爾構成壓力。

在Twitter上，該位Amjad Taha自稱是英國中東研究學者的帳戶，指收到來自5個卡塔爾及厄瓜多爾的內部人員證實，卡塔爾向8名厄瓜多爾球員提供740萬美元賄款，要求厄瓜多爾在比賽中輸0:1。然而目前還沒有任何其他的證據，證明有關的傳言是否屬實，而卡塔爾足總、厄瓜多爾足總以及國際足協未有就傳聞作出回應。

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雖然目前無法證實傳言是否屬實，但西班牙的《馬卡報》指，有關的指控無法被無視，尤其是卡塔爾在取得主辦權上被質疑過行賄，而且這亦將對厄瓜多爾球員構成壓力。

阿根廷兩意甲兵傷退

另外，阿根廷宣布隊中的兩名效力意甲的球員祖亞昆哥利亞（Joaquin Correa）及尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）因傷退隊，並補選馬德里體育會的安祖哥利亞（Angel Correa）及美職阿特蘭大聯的泰亞高艾美達（Thiago Almada）代替。27歲的安祖哥利亞今季為馬體會21場入4球，並且是阿根廷去年奪美洲國家盃冠軍的成員，而艾美達今年加盟美職，並且在29場交出12個助攻及6個入球。