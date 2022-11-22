世界盃2022｜美斯領軍誓挫沙特 墨西哥波蘭勢均力敵

第5次、應是最後一次出戰世界盃決賽周的阿根廷球王美斯，今晚頭場帶領「藍白兵團」，在C組鬥有「半個主場」的沙特阿拉伯(22/11 18:00)，萬眾期待！

賽事於可容納8萬名觀眾的盧薩爾地標體育館(Lusail Iconic Stadium)進行，該場館亦是今屆決賽場地。阿根廷賽前補選美職搵食的新人泰亞高美達及西甲馬德里體育會前鋒安祖哥利亞，參考上仗友賽大炒阿聯酋時排出的「3-5-2」陣式，預料教練史卡朗尼今仗將以35歲的美斯，夥拍曼城新星祖利安艾華利斯或拿達路馬天尼斯打雙箭頭，大軍只餘中堅基斯甸羅美路傷後狀態未明。

美斯近月大勇，對上7次代表阿根廷出賽攻入11球，球隊正保持36場國際賽不敗；艾華利斯賽前表示榮幸能跟美斯並肩作戰，並說：「我們保持不敗，處於極佳時刻，不過世盃是一個艱巨的賽事。」對手沙特在中東出場，當然佔有一定地利兼有大批支持者，隊中最受注視是現役出場次數及入球最多的攻擊中場、有「龍捲風」之稱的艾杜沙利(Al-Dawsari)，但大軍在國際賽火力一向不足，今場似難以抵擋火力十足的的阿根廷。



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