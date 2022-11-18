世界盃2022︱葡萄牙熱身賽4球大勝尼日利亞　文尼決定退出接受手術

多支世界盃球隊進行賽前的最後備戰，其中葡萄牙在主場約戰尼日利亞，在隊長基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）抱恙缺席下，仍以4:0擊敗對手。而西班牙亦以3:1擊敗約旦。另外，有傷的塞內加爾射手沙迪奧文尼（Sadio Mane），最終仍是確定退隊，並接受手術。

近期受到他個人訪問事件影響的C朗，早已表示因為胃痛而缺席今場的熱身賽。不過在葡萄牙仍憑曼聯中場的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）梅開二度，加上干卡路（Goncalo Ramos）及祖奧馬里奧（Joao Mario）的入球，令葡萄牙大勝一場。

日本友賽不敵加拿大

至於同日亦有兩場世界盃球隊的「拍跳」，日本與加拿大在阿聯酋杜拜的友賽，日本雖然先由相馬勇紀9分鐘取得領先，不過史堤芬維托利亞（Steven Vitoria）的入球上半場21分鐘已為加拿大追平。而卡華連尼（Lucas Cavallini）補時階段射入12碼，令加拿大以2:1反勝。而加納與瑞士就在阿聯酋的阿布扎比友賽，加納在下半場4分鐘內先後守將穆罕默德沙利素（Mohammed Salisu）以及安東尼施美安（Antoine Semenyo）建功，以2:0擊敗瑞士。

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同樣在阿聯酋還有摩洛哥，球隊在沙迦友賽格魯吉亞，憑安尼斯利（Youssef En-Nesyri）、薛耶治（Hakim Ziyech）及保法爾（Sofaine Boufal）各入一球，以3:0勝出。而西班牙在前往卡塔爾前就到約旦先進行友賽，上半場先由安素法迪（Ansu Fati）取得領先，之後加維（Gavi）與尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）下半場再各入一球，協助西班牙以3:1輕鬆取勝。而西班牙賽後已隨即飛赴卡塔爾。