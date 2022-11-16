世界盃2022︱首宗與外國記者衝突出現　丹麥電視台拍攝被阻兼威嚇

卡塔爾世界盃在下周日（20日）展開，除了各支參賽球隊，球迷以及傳媒已陸續抵達卡塔爾準備。卡塔爾的文化與西方的差異，亦隨即出現。其中丹麥的電視台記者在當地進行拍攝，被當地保安阻止，並威脅破壞其攝影機，卡塔爾最高委員會其後向電視台道歉。
阿拉伯世界與西方的文化差異，在採訪的方法有着明顯不同。丹麥電視台TV2的記者，在多哈街上進行直播時，一輛保安的高爾夫球車駛近，有保安人員阻止其進行拍攝。
記者指：「你們邀請全世界來這裡，為甚麼我不能拍攝？這是公眾地方。」而記者亦向保安展示他的記者證。然而保安堅持他需要取得許可方能拍攝，並有保安威脅若記者不停止拍攝會破壞其攝影機。記者回應說：「你即管去破壞攝影機。你想打爛它，即管做，你們在威脅我要破壞攝影機。」
憂前線保安不清楚指示
事後記者向挪威媒體確認，已收到卡塔爾當局的道歉，然而那位丹麥記者亦擔憂：「我不相信卡塔爾高層的指示，有落到所有的保安之上。因此，你可以爭議這只是個別的誤會，不過同一時間也說明卡塔爾的現況。就是當你作為自由媒體在採訪，有機會受到攻擊和威脅。這不是一個自由和民主的國家，我到訪過全球110個國家，我的經驗是，你越隱藏，就越難在這裡採訪。」
除了丹麥的記者，一名美國記者亦表示，他在媒體中心拍攝時，被當地的保安人員下令刪除其手機內的相片。
We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022
This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql