世界盃2022︱37歲莫迪歷將第四度出戰決賽周　與威爾斯巴利的最後探戈

距離世界盃的最後名單截止日期漸近，多支球隊陸續公布名單。其中克羅地亞、威爾斯及美國同於周三（9日）公布26人的大軍。其中克羅地亞的莫迪歷（Luka Modric）與前皇家馬德里隊友，威爾斯的加利夫巴利（Gareth Bale）或將同以隊長身份，最後一次帶領國家隊出戰決賽周。
上屆決賽不敵法國的克羅地亞，與法國同日公布名單。而已屆37歲的莫迪歷，會繼續以隊長身份帶領「格仔兵團」出戰。多位上屆亞軍的戰將，比列錫（Ivan Perisic）、洛夫雲（Dejan Lovren）、卡拉馬歷（Andrej Kramaric）亦有入選。克羅地亞今屆編入F組，與比利時、加拿大及摩洛哥同組。
克羅地亞26人名單
利華高域（薩格勒布戴拿模）
伊禾錫（奧斯積克）
伊禾加碧（馬德里體育會）
維達（AEK雅典）
洛夫雲（辛尼特）
波拿巴列錫（格拉斯哥流浪）
祖蘭奴域（些路迪）
加華迪奧（RB萊比錫）
波俸蘇沙（史特加）
史坦尼錫（拜仁慕尼黑）
艾歷（薩斯索羅）
蘇達路（薩格勒布戴拿模）
莫迪歷（皇家馬德里）
高華錫（車路士）
波索域（國際米蘭）
柏沙歷（阿特蘭大）
尼高拉華錫（拖連奴）
馬查（雷恩）
查基錫（法蘭克福）
蘇傑錫（薩爾斯堡紅牛）
比列錫（熱刺）
卡拉馬歷（賀芬咸）
柏高域（薩格勒布戴拿模）
柯錫（薩格勒布戴拿模）
貝迪馬（奧沙辛拿）
利華查（夏德）
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至於64年來首次重返世界盃決賽周的威爾斯，將由剛為FC洛杉磯奪得美職總冠軍的加利夫巴利（Gareth Bale）繼續擔任隊長，而效力史雲斯的祖阿倫（Joe Allen）雖然有傷，但仍然獲選入伍。威爾斯今屆與英格蘭、伊朗及美國同組，威爾斯首仗將與美國在11月21日對賽。
威爾斯26人名單
軒尼斯（諾定咸森林）
丹尼禾特（李斯特城）
阿當戴維斯（錫菲聯）
基斯根達（AFC溫布頓）
賓戴維斯（熱刺）
干洛羅拔斯（般尼）
艾芬安柏度（史柏斯亞）
基斯美巴咸（般尼茅夫）
祖朗頓（雷恩）
歷高威廉斯（諾定咸森林）
洛克爾（盧頓）
卡班高（史雲斯）
艾朗藍斯（尼斯）
祖阿倫（史雲斯）
哈利威爾遜（富咸）
莊拿芬威廉斯（史雲頓）
祖摩利（樸茨茅夫）
馬菲史密夫（米爾頓凱恩斯）
利域特（登地聯）
魯賓高韋爾（卡迪夫城）
蘇巴湯馬士（哈德斯菲爾德）
加利夫巴利（FC洛杉磯）
丹尼爾占士（富咸）
基化摩亞（般尼茅夫）
比蘭莊臣（諾定咸森林）
馬克夏里斯（卡迪夫城）
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Dare you write your names on that page?” 🖊#ArBenYByd | #TogetherStronger pic.twitter.com/Dogw5w3i84
與英格蘭及威爾斯同組的美國，亦公布了26人的名單。當中效力車路士的基斯甸普列錫（Christian Pulisic）、祖雲達斯的韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）與AC米蘭的守將達斯（Sergino Dest）將是最受關注的球員。而前世界足球先生、利比亞總統韋亞（George Weah），其子添姆菲韋亞（Timothy Weah）亦有入選。
美國26人名單
馬特端拿（阿仙奴）
桑莊臣（紐約城）
艾芬賀華夫（盧頓）
耶迪連（國際邁亞密）
添列姆（富咸）
獲加森馬文（拿舒維爾）
艾朗朗治（紐約紅牛）
安東尼爾羅賓遜（富咸）
達斯（AC米蘭）
沙基摩亞（拿舒維爾）
卡達域卡斯（些路迪）
約瑟史哥利（蒙遜加柏）
基連阿哥斯達（FC洛杉磯）
韋斯頓麥堅尼（祖雲達斯）
泰拿阿當斯（列斯聯）
基斯甸路爾丹（西雅圖海灣者）
班頓艾朗臣（列斯聯）
尤路斯穆沙（華倫西亞）
迪拉托尼（切爾達）
基斯甸普列錫（車路士）
佐敦摩利斯（西雅圖海灣者）
添姆菲韋亞（里爾）
沙根特（諾域治）
捷西斯費拉拿（FC達拉斯）
基奧雲尼雷拿（多蒙特）
夏治胡禮（安塔利亞）
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