世界盃2022︱37歲莫迪歷將第四度出戰決賽周　與威爾斯巴利的最後探戈

距離世界盃的最後名單截止日期漸近，多支球隊陸續公布名單。其中克羅地亞、威爾斯及美國同於周三（9日）公布26人的大軍。其中克羅地亞的莫迪歷（Luka Modric）與前皇家馬德里隊友，威爾斯的加利夫巴利（Gareth Bale）或將同以隊長身份，最後一次帶領國家隊出戰決賽周。

上屆決賽不敵法國的克羅地亞，與法國同日公布名單。而已屆37歲的莫迪歷，會繼續以隊長身份帶領「格仔兵團」出戰。多位上屆亞軍的戰將，比列錫（Ivan Perisic）、洛夫雲（Dejan Lovren）、卡拉馬歷（Andrej Kramaric）亦有入選。克羅地亞今屆編入F組，與比利時、加拿大及摩洛哥同組。

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