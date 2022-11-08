熱門搜尋:
C觀點 免費核酸檢測 正義迴廊 季前賽 馬斯克 梨泰院人踩人 日本自由行 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
世界盃
2022-11-08 11:20:00

世界盃2022︱39歲丹尼爾艾維斯入選　法明奴古天奴齊落選巴西大軍

分享：
巴西公布世界盃26人名單。(路透社)

巴西公布世界盃26人名單。(路透社)

巴西國家隊在周一（7日）公布26人的世界盃大軍名單。其中已屆39歲的丹尼爾艾維斯（Dani Alves）入選，而今季初在利物浦表現不俗的羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）以及阿士東維拉受傷的中場菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）就雙雙落選。

即睇世界盃2022專頁　關注賽程免費直播最新戰情

巴西主帥泰迪（Tite）在周一公布決選名單。而除了老將的丹尼爾艾維斯外，車路士的堤亞高施華（Thiago Silva）亦將會第4次為巴西出戰世界盃。至於法明奴及古天奴就同告落選，相反曼聯卻有3名球員入選，包括是中場的費特（Fred）、卡斯米路（Casemiro）以及安東尼馬菲奧斯（Antony），安東尼在家中收看後與家人興奮地慶祝。至於阿仙奴的3個加比爾，最終有加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）及加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）入選。

巴西今屆被編入G組，與非洲的喀麥隆以及兩支歐洲球隊瑞士及塞爾維亞同組。巴西首戰會在11月24日先對塞爾維亞。

巴西26人大軍名單

艾利臣比加（利物浦）
艾達臣摩拉斯（曼城）
韋華頓（彭美拉斯）

阿歷士辛度（祖雲達斯）
阿歷士迪尼斯（西維爾）
丹尼爾艾維斯（普馬斯）
丹尼路雷斯（祖雲達斯）

基爾臣比爾馬（祖雲達斯）
艾達米列達奧（皇家馬德里）
馬昆賀斯（巴黎聖日耳門）
堤亞高施華（車路士）

般奴古馬雷斯（紐卡素）
卡斯米路（曼聯）
艾華頓列比路（法林明高）
法賓奴（利物浦）
費特（曼聯）
盧卡斯柏基達（韋斯咸）

安東尼馬菲奧斯（曼聯）
加比爾捷西斯（阿仙奴）
加比爾馬天尼利（阿仙奴）
尼馬（巴黎聖日耳門）
柏度古靴美（法林明高）
拉芬夏比洛尼（巴塞隆拿）
李察利臣（熱刺）
洛迪高高斯（皇家馬德里）
雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里）

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受