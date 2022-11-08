世界盃2022︱39歲丹尼爾艾維斯入選　法明奴古天奴齊落選巴西大軍

巴西國家隊在周一（7日）公布26人的世界盃大軍名單。其中已屆39歲的丹尼爾艾維斯（Dani Alves）入選，而今季初在利物浦表現不俗的羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）以及阿士東維拉受傷的中場菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）就雙雙落選。

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巴西主帥泰迪（Tite）在周一公布決選名單。而除了老將的丹尼爾艾維斯外，車路士的堤亞高施華（Thiago Silva）亦將會第4次為巴西出戰世界盃。至於法明奴及古天奴就同告落選，相反曼聯卻有3名球員入選，包括是中場的費特（Fred）、卡斯米路（Casemiro）以及安東尼馬菲奧斯（Antony），安東尼在家中收看後與家人興奮地慶祝。至於阿仙奴的3個加比爾，最終有加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）及加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）入選。

巴西今屆被編入G組，與非洲的喀麥隆以及兩支歐洲球隊瑞士及塞爾維亞同組。巴西首戰會在11月24日先對塞爾維亞。