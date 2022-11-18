世界盃2022︱5度隨隊日本隊伙頭將軍透露餐單　阿根廷烏拉圭共帶2000磅肉出發

為了好好照顧球員在大賽中攝取營養，不少的隊伍都會帶同自己的廚師出發。而日本隊的「御廚」西芳照，已是第5度隨隊出征。這位伙頭大將軍表示，其實上屆後就打算退出，而他早前接受訪問透露日本隊的餐單。另外，阿根廷與烏拉圭就分別從自己的國家，共帶了2,000磅的肉食到卡塔爾，讓球員品嚐國家的美食。

西芳照在2004年成為日本隊專屬廚師，並從2006年開始隨隊出發參與世界盃。他早前接受雜誌訪問表示：「上次在俄羅斯我就想過要辭工，但是輸給比利時真的很可惜，然後有個國家隊職員跟我說『我們再來一次吧』，對我來說是個衝擊。我自己就不懂得足球，但我就想在飲食上支持球隊，盡自己全力去協助。」

主菜輪換機制

作為國家隊「御廚」，不單要懂煮食，以及煮得好食，還要照顧球員的營養均衡，在肉、魚以及蔬菜的次序及份量都需要考慮。西就表示，其實他對日本隊的菜餚有一個輪換的機制，在比賽前3日，會為球員提供漢堡扒、賽前2日提供銀雪魚西京燒，賽前1日就燒鰻魚，而賽後就上咖哩。他表示，曾經擔心過這種次序會讓球員感厭倦而想作出改變，不過球員反而不希望轉變，故此這樣的輪換就定型了。

西透露，那些漢堡扒都是健康的，因為全都是他手製，至於西京燒就是自己得意的料理。對於賽前一日為甚麼是鰻魚，西透露，因為鰻魚有消除疲勞以及增加活力的效果，他指因為過去聽過前日本國腳前田遼一表示，在聯賽的賽前一日會食鰻魚，他認為這很好，因為含有豐富的維他命B1，故此就成了賽前的一餐。西又表示，在南非世界盃對喀麥隆賽前，因為酒店的爐具火力不足，令他花了很長時間去烤鰻魚，而球隊最後還是成功勝出。

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