世界盃2022｜E組點睇：西班牙德國靠新星

歐洲勁旅西班牙及德國各擁超新星，加上大賽經驗豐富，E組表面上是「二龍爭珠」；不過東亞勁旅日本野心勃勃，或許E組才是今屆真正的死亡之組。

08、12年歐國盃盟主、10年世盃冠軍，「狂牛兵團」西班牙威盡一時，但對上兩屆世盃極盡失意，直至名將安歷基2019年第二度接掌帥印，才重踏正軌。2010年捧盃功臣布斯基斯仍可當定海神針，最令「牛迷」期待當然是去年歐國盃決賽周踢足6場、本月下旬才度過20歲生辰的中場新星柏迪。此子被譽為昔日猛將「沙維、恩尼斯達」混合體，今屆跟其巴塞隊友、更年輕的加維，以及卡路士蘇拿及馬高斯洛蘭迪，令中場可混用不同攻守模式，最令人期待。「狂牛」心魔可能是互射12碼，因該隊近年大賽例輸。

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