世界盃2022｜F組點睇：克羅地亞比利時食老本

上屆亞、季軍克羅地亞及比利時，雖然「黃金」不再，但今屆在F組只遇上中北美洲新興力量加拿大，以及軍心不明的北非球隊摩洛哥；「比、克」料可携手出線，只怕再難走得太遠。

歐洲「紅魔」比利時黃金一代說了多年，如今已少人評為奪標熱門，14年世盃8強及18年世盃季軍的一眾功臣，不少仍是球隊中流砥柱，包括已回流比甲的中堅艾達韋列特及維頓漢，31歲的中場發電機奇雲迪布尼，已成唯一可孭重飛人物。要發揮魔性，難靠在皇馬淪為後備的夏薩特及傷患纏身的盧卡古，反而同李斯特城攻擊中場泰利文斯及白禮頓殺手李安度杜沙特，更值關注。

「格仔兵團」克羅地亞同樣食老本，神奇教練戴歷要複製上屆分組賽大炒阿根廷，再接連淘汰丹麥、俄羅斯及加時贏英格蘭，殺入決賽才受挫法國，談何容易。大師級中場莫迪歷已37歲，上屆決賽的一對中堅維達及洛夫雲及該仗入波的比列錫同樣33歲，在頻密賽程下，恐難硬撐，估計當打中場高華錫、波索域要挺身而出，但前線攻力一般，効力薩格勒布戴拿模的新希望奧錫，要在大賽證明更多。



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