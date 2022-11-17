世界盃2022｜H組點睇：C朗誓領葡萄牙爭霸 烏拉圭可壓加納南韓

「最好時刻還未到來，可能是今年。」誠然，葡萄牙功勳老帥費蘭度山度士，對國家隊在今屆世盃決賽周充滿信心是大有原因。該隊不但擁有國際賽最高入球紀錄保持者基斯坦奴朗拿度(C朗)，還有一眾當打的頂級球星撐場，要在H組擊倒烏拉圭、有孫興民帶傷的「太極虎」南韓及決賽周球隊中排名「最低」的「黑星」加納，再突破近屆樽頸，並非不可能。

C朗跟曼聯的決裂，雖似乎已影響到國家隊層面，不過，這位忠心耿耿的葡國球王，自03年處子登場至今接近廿載，近年在老帥山度士麾下，更勇奪2016年歐國盃及2019年歐國聯冠軍。就算葡軍今屆要戰至附加賽才躋身決賽周，對上3屆又最多只能打入16強便告止步，仍深具爭霸實力。翻查歷史，原來葡軍與今屆同組對手都有過不快經歷，包括02年跟當時主辦國南韓同組，以第3名出局，14年跟加納雙雙提早畢業及上屆在16強被烏拉圭淘汰。然而，老帥的信心，不只來自37歲的C朗，該隊中前場還有當打的「曼市雙星」貝拿度施華及般奴費南迪斯，前場新星祖奧菲歷斯及拉菲爾利亞奧，進攻瓣數頗多，即使C朗間中坐後備席候命，葡軍亦可以更快進攻節奏制敵。