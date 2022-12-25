世界盃2022︱LEGO達人King砌出美斯登基一刻 「只要不放棄就有希望」

美斯（Lionel Messi）高舉世界盃完美落幕，但他對荷蘭神級助攻、遠射收死墨西哥門將奧祖亞、扭過加華迪奧（Josko Gvardiol）助攻艾華利斯等，一幕幕畫面揮之不去。香港樂高探索中心LEGOLAND首名拼砌達人King Leung砌了一幅美斯親吻世界盃大力神盃，以讚佩美斯對夢想的堅持，

迷上美斯16年 為睇美斯赴西班牙 16年前因美斯而開始踢足球，香港樂高探索中心LEGOLAND首名拼砌達人King Leung踢法卻一點也不像美斯，反倒像盧卡古。King自嘲美斯的技術自己學也學不來，但美斯好波加上團隊精神，是他16年來一直支持美斯的原因︰「自己年齡與美斯相約，睇住美斯成名。第一件印名的波衫正是巴塞天藍色19號美斯，是美斯迷而非巴塞迷。」赴西班牙旅行不為打卡，只為入魯營球場見證美斯踢西班牙盃，可見這個美斯迷的熱情。他更直言美斯與C朗拿度在不同層次，「完全冇得比」。

「這世代需要日本漫畫式熱血」 即使阿根廷今屆首仗反負沙特阿拉伯，「好多人覺得亞軍庭只是亞軍庭，美斯老了不復當年」，King仍然由頭到尾都力撐美斯︰「美斯魔力超越國籍、不用識波牌也感受到他的決心。2014世界盃、兩屆美洲盃失敗後又如何？只要不放棄，就有希望，這世代需要日本漫畫式熱血。隔住電視也感受到所有阿根廷球員都為美斯而盡力，像海賊王合眾人之力助路飛一樣。

Martin Meissner拍下美斯獲得夢寐以求世界盃一刻。（美聯社）