世界盃2022冷知識｜碧咸指正足球是football 為何美式英文會叫soccer？

周五英格蘭對美國的世界盃分組賽，雙軍賽和0：0，這場比賽不只是球場上比數之爭，亦是文化上的衝突：到底足球的英文應該用英國人的「Football」、還是美國人的「Soccer」？
英國先叫足球作soccer
英格蘭對美國的比賽吸引了無數球迷收看，連帶「萬人迷」碧咸亦有到現場觀看比賽。這名前英格蘭國家隊隊長、曾踢過美職聯洛杉磯銀河的中場，於個人Facebook上打上「美國隊，這是叫做Football」，連碧咸亦加入了「足球之爭」，到底那一個才是足球的正確英文？
據新聞網站Quartz報道，soccer一字並非美國發明而是源於英國，1863年時，十多個足球球會領導層於倫敦成立了足球總會（Football Association），他們決制定規則，足球不可以用手、亦不可以踢對方球員的腳，之後便將英式足球稱為「Soccer」。
Soccer ，其實是 socker 這個字的變音，也就是在 sock（襪子）後面加上了 er表示穿襪子的人！
英國因美國而改名
其後足球傳予到美國後，後者發明了自己的美式足球（American Football），20世紀代美國人便將美式足球稱為football，而原本的足球就照英國所指soccer。1980年代之後，美國開始流行足球運動，足球甚至進入了美國的主流文化，而英國為了避免與美國使用同樣名字，將原本Football Association中的football一詞，取代原本soccer的叫法。
因此足球於英國便稱為football，而美國便叫soccer，英美叫法的不同，亦可說是全因英國決定為「足球改名」。
資料來源：天下雜誌