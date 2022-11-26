世界盃2022冷知識｜碧咸指正足球是football 為何美式英文會叫soccer？

周五英格蘭對美國的世界盃分組賽，雙軍賽和0：0，這場比賽不只是球場上比數之爭，亦是文化上的衝突：到底足球的英文應該用英國人的「Football」、還是美國人的「Soccer」？

英國先叫足球作soccer

英格蘭對美國的比賽吸引了無數球迷收看，連帶「萬人迷」碧咸亦有到現場觀看比賽。這名前英格蘭國家隊隊長、曾踢過美職聯洛杉磯銀河的中場，於個人Facebook上打上「美國隊，這是叫做Football 」，連碧咸亦加入了「足球之爭」，到底那一個才是足球的正確英文？

據新聞網站Quartz報道，soccer一字並非美國發明而是源於英國，1863年時，十多個足球球會領導層於倫敦成立了足球總會（Football Association），他們決制定規則，足球不可以用手、亦不可以踢對方球員的腳，之後便將英式足球稱為「Soccer」。