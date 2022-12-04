世界盃2022球評｜阿諾特的自我救贖　澳洲雖敗不辱卻青黃不接

“ 澳洲今屆世界盃的表現，相比起2006年的黃金一代，有過之而無不及，但長遠來說，球隊仍需大幅改進，尤其中前場青黃不接的問題 ”

以本屆世界盃前的戰績而言，阿諾特仍未被解僱實屬奇蹟。2019年亞洲盃八強出局；及後世界盃外圍賽，袋鼠軍尷尬地賽和阿曼及中國，關鍵一役對日本亦失諸交臂。要不是列美尼（Andrew Redmayne）在附加賽互射十二碼「舞走」秘魯，阿諾特早已帥位不保。 外圍賽戰績欠說服力 或許球迷對澳洲在今屆的世界盃期望不大，畢竟與上屆分組賽對手法國及丹麥狹路相逢，加上陣容上可算是近年最弱，取得分數已實合格。澳洲名宿基維爾在球隊宣佈26人大軍名單後，質疑阿諾特並沒有挑選最強陣容，例如因缺乏比賽狀態而落選，效力些路迪多年的中場湯洛積（Tom Rogic），後防經驗甚淺，9人當中只有3人曾在國家隊上陣10次以上。

大敗後踢法更直接 澳洲首場大敗予法國後，阿諾特深明實力有限，要及時反彈必須踢得直接，並減少後防因被施壓而釀成大錯的機會。結果澳洲下一仗藉著中鋒米歇爾杜基（Mitchell Duke）的入球，1︰0力克突尼西亞。整個入球攻勢，由後防長傳起計算只有15秒。最後一場分組賽面對急需搶分出線的丹麥，澳洲當然以守代攻，直至下半場一次反擊，翼鋒馬菲歷基（Mathew Leckie）攻入全場唯一入球，繼2006年後再次晉級16強。面對阿根廷，球隊亦力戰至最後一刻，以一球差距落敗。