世界盃2022直播︱加納門前混戰建功　1:0領先南韓

上仗與烏拉圭悶和的南韓，在分組的第2場將面對來自非洲的加納。南韓今場陣容在後防沒有太大的變動，繼續由「五金」5名金姓球員，包括門將金承奎、守將的金珍洙、金玟哉、金紋奐及金英權組成，前線雖然繼續派出熱刺的孫興民，不過權昶勳、鄭優營及趙圭誠就正選披甲。而加納亦繼續派出多位英超悍將上陣。《am730》將會文字直播。

【上半場25分鐘】加納左路獲得一個罰球，皮球禁區內混戰，穆罕默德沙利素射入，加納領先1:0。雖然有手球的嫌疑，不過經VAR翻查後，入球仍然有效。

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【上半場21分鐘】艾馬迪因為用手打中對手的趙圭誠，領今場首面黃牌。

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【上半場8分鐘】南韓左路的角球，加納球員解圍不遠，鄭優營禁區頂施射省中對手出界。之後右路角球在加納門前造成一陣混亂，但南韓球員未能起腳射門，加納仍力保不失。