世界盃2022直播︱加納門前混戰建功　1:0領先南韓

上仗與烏拉圭悶和的南韓，在分組的第2場將面對來自非洲的加納。南韓今場陣容在後防沒有太大的變動，繼續由「五金」5名金姓球員，包括門將金承奎、守將的金珍洙、金玟哉、金紋奐及金英權組成，前線雖然繼續派出熱刺的孫興民，不過權昶勳、鄭優營及趙圭誠就正選披甲。而加納亦繼續派出多位英超悍將上陣。《am730》將會文字直播。
【上半場25分鐘】加納左路獲得一個罰球，皮球禁區內混戰，穆罕默德沙利素射入，加納領先1:0。雖然有手球的嫌疑，不過經VAR翻查後，入球仍然有效。
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【上半場21分鐘】艾馬迪因為用手打中對手的趙圭誠，領今場首面黃牌。
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【上半場8分鐘】南韓左路的角球，加納球員解圍不遠，鄭優營禁區頂施射省中對手出界。之後右路角球在加納門前造成一陣混亂，但南韓球員未能起腳射門，加納仍力保不失。
【上半場6分鐘】南韓的反擊，孫興民左路的推進被對手蘭普堤踢跌，南韓獲得罰球。
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【上半場4分鐘】南韓一次快速反擊，不過隊友禁區右路傳中，趙圭誠門前未能接應。
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【上半場0分鐘】比賽展開，南韓先開波。
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雙方出場陣容
南韓出場陣容：
1.金承奎、3.金珍洙、4.金玟哉、15.金紋奐、19.金英權、5.鄭又榮、6.黃仁範、7.孫興民、22.權昶勳、25.鄭優營、9.趙圭誠
加納出場陣容：
1.阿迪薛基（Lawrence Ati-Zigi）、2.蘭普堤（Tariq Lamptey）、4.穆罕默德沙利素（Mohammed Salisu）、14.基迪安文沙（Gideon Mensah）、18.艾馬迪（Daniel Amartey）、5.湯馬士柏迪（Thomas Partey）、20.穆罕默德古杜斯（Mohammed Kudus）、21.艾杜沙美特（Salis Abdul Samed）、9.佐敦阿休（Jordan Ayew）、10.安迪阿休（Andre Ayew）、19.伊拿基威廉斯（Inaki Williams）
今場賽事在教育城球場舉行，並由英超球證Anthony Taylor執法，這位球證對南韓隊中的孫興民以及加納的多位英超球員並不陌生。