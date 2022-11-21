世界盃2022︱英格蘭大演入球騷　首戰6:2大勝伊朗

備受香港球迷關注的英格蘭，在第2個比賽日就已經出場，面對亞洲代表的伊朗。英軍憑着布卡約沙卡梅開二度，加上比寧咸、史達寧、拉舒福特及基亞利殊的入球，而伊朗亦有泰利美射入2球，但伊朗仍以2:6不敵英格蘭。
【下半場45+12分鐘】球證翻看VAR後判處12碼，泰利美射入，為伊朗射成2:6。球證之後亦吹完場。
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【下半場45+9分鐘】伊朗右路的罰球開出，伊朗有球員在禁區疑被拉跌。球證翻看VAR，英格蘭守將史東斯疑拉跌對手，伊朗可能獲得12碼。
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【下半場45+7分鐘】伊朗一次左路突破，阿斯蒙把握機會單刀，不過射門被門將擋到再中楣，未能為伊朗再入多一球。
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【下半場45分鐘】下半場的補時仍有達10分鐘。
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【下半場44分鐘】英軍一次反擊，後備上陣的哥林威爾遜接應隊友傳送，右路突破入禁區後，再橫傳基亞利殊，基亞利殊為球隊射成6:1。
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【下半場38分鐘】英軍一眾後備上陣球員積極爭取表現，後備的菲爾科頓中場直線予拉舒福特，右路避過兩個對手下起腳，僅僅被伊朗守將擋住。
【下半場31分鐘】伊朗一個長傳反擊，泰利美殺入禁區起腳高出。
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【下半場25分鐘】英格蘭作出多個調動，當中包括換入曼聯的拉舒福特、菲爾科頓、基亞利殊及艾歷迪亞，而拉舒福特入場不夠1分鐘，就個人突破入禁區，為英軍射成5:1。
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【下半場22分鐘】英格蘭今場功臣之一的馬古利疑撞傷頭部，需要提前離開球場接受治療，令英軍暫時少打一人。
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【下半場20分鐘】泰利美在右路接應隊友的直線，禁區內射楣底，為伊朗追至1:4。
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【下半場16分鐘】伊朗下半場踢得更進取，前場多次取得反擊，不過都未能威脅英軍防線。相反英格蘭的攻擊，布卡約沙卡在右路個人突破，避過一個對手後中路射入，英格蘭領先至4:0。
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【下半場10分鐘】史達寧中場與卡尼的撞牆，史達寧利用速度強攻，不過伊朗守將及時回防，令史達寧未能攻門。
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【下半場2分鐘】伊朗中場普拿利根積踢跌英格蘭隊長的卡尼領黃牌，卡尼疑受傷，需要軍醫入場治理。
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【下半場0分鐘】比賽重開，伊朗作出3個球員變動，當中包括收起查漢巴克殊、卡利米及謝斯米。
【上半場45+14分鐘】因為伊朗門將的受傷，比賽超長的14分鐘補時結束，英格蘭半場領先3:0。
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【上半場45+11分鐘】英格蘭收慢節奏下，伊朗取得一次反擊機會，不過前鋒的查漢巴克殊接應隊友傳中窩利，不過皮球直飛看台，未能為伊朗追回一球。
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【上半場45+1分鐘】上半場補時14分鐘，雖然伊朗球員一度拒絕重開比賽抗議，指馬古尼犯規，不過球證仍判入球。比賽重開後，史達寧接應哈利卡尼的傳中，門前撞入，令英格蘭遙遙領先至3:0。
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【上半場43分鐘】英格蘭的角球機會，馬古尼在中路頭槌二傳回後，布卡約沙卡在禁區頂入窩利抽入，為英軍領先至2:0。
【上半場34分鐘】英格蘭左路的傳中，梳爾傳中由比寧咸頂入死角，英格蘭領先1:0。
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【上半場31分鐘】英格蘭右路角球開出，馬古尼12碼點附近頭槌，僅僅中楣彈出，伊朗仍力保不失。
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【上半場29分鐘】英軍右路一個三角組織，沙卡地波傳中，美臣蒙特禁區內射門斜出。
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【上半場27分鐘】英格蘭的進攻，布卡約沙卡右路禁區頂起腳，對伊朗後備門將侯辛荷西仙尼未見有威脅。
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【上半場25分鐘】伊朗球星查漢巴克殊在右路的犯規，被球證出示黃牌警告。
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【上半場21分鐘】伊朗左路搏到罰球，不過未能威脅到英格蘭的防線。雙方仍打成0:0。
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【上半場16分鐘】比賽重開不久，比蘭華特確定自己無法繼續比賽，需要換入後備門將侯辛荷西仙尼。
【上半場15分鐘】經軍醫治理後，比蘭華特已經止血及換衫，比賽中止達8分鐘後重新展開。
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【上半場7分鐘】英格蘭罰球，捷比亞快開予卡尼傳中，不過尾柱的馬古尼未能射中。伊朗門將的比蘭華特與隊友馬積特荷西仙尼相撞，比蘭華特流鼻血，需要軍醫入場治理。
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【上半場3分鐘】英格蘭的角球機會，伊朗守將謝斯米拉跌馬古尼，但球證及VAR未有判罰。
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【上半場0分鐘】英軍在賽前單膝跪。比賽開始，伊朗先開球。
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在國際足協（FIFA）威脅會對戴上非官方臂章球員出示黃牌之下，英格蘭在內的球隊決定摘下原定的彩虹臂章。不過對手的伊朗，在隊長夏積沙菲（Ehsan Hajsafi）公開支持之下，有球迷賽前展示標語，聲援伊朗的示威者。
今場比賽在卡塔爾哈利法國際球場舉行，執法球證是巴西的Raphael Claus。
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雙方已公布出場名單。
英格蘭：
1.比克福特（Jordan Pickford）、3.勞基梳爾（Luke Shaw）、4.迪格蘭賴斯（Declan Rice）、5.史東斯（John Stones）、6.哈利馬古尼（Harry Maguire）、9.哈利卡尼（Harry Kane）、10.史達寧（Raheem Sterling）、12.捷比亞（Kieran Trippier）、17.布卡約沙卡（Bukayo Saka）、19.美臣蒙特（Mason Mount）、22.祖迪比寧咸（Jude Bellingham）
伊朗：
1.比蘭華特（Alireza Beiranvand）、2.穆哈拉米（Sadegh Moharrami）、5.米拿特穆咸馬迪（Milad Mohammadi）、15.謝斯米（Rouzbeh Cheshmi）、19.馬積特荷西仙尼（Majid Hosseini）、3.夏積沙菲（Ehsan Hajsafi）、18.卡利米（Ali Karimi）、21.諾奴拉希（Ahmad Noorollahi）、7.查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh）、8.普拿利根積（Morteza Pouraliganji）、9.泰利美（Mehdi Taremi）