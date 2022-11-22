世界盃2022直播︱爆大冷！沙特阿拉伯下半場5分鐘內連入兩球 2：1反勝阿根廷

美斯在完場後流露出失望的表情。(Reuters)

【下半場14分鐘】落後的阿根廷隨即作出三個換人變動，包括以利辛度馬天尼斯入替基斯甸羅美路、祖利安艾華利斯入替艾真度高美斯，以及安素費南迪斯入替里安度柏利迪斯。

【下半場25分鐘】阿根廷再度加強攻力，換入出擊力更強的馬高斯阿古拿，換走達利亞費高。

【下半場26分鐘】迪馬利亞在禁區內接應美斯的妙傳，窄角度勁射，再次被沙特門將艾奧華斯神勇撲出！

【下半場35分鐘】阿根廷禁區外獲得一個自由球，美斯親自處理，直接攻門高出。

【下半場38分鐘】迪馬利亞在右路突破後，橫傳入禁區，美斯衝入禁區起跳，以頭鎚攻門，可惜力度欠奉，被沙特門將輕鬆接實。

【下半場45分鐘】法定時間完結，補時8分鐘。阿根廷不斷以高波斬入沙特禁區，希望爭取到入球機會！

【下半場45+4分鐘】阿根廷高波斬入禁區，沙特門將出迎時撞倒隊友艾沙拉尼的頭部，比賽一度暫停！沙特換入中路守將艾比歷頂替。

備受香港球迷關注，擁有球王美斯的阿根廷，在第三個比賽日出場，面對視為同組最弱的亞洲代表沙特阿拉伯，阿根廷上半場憑着美斯的12碼先開紀錄，但沙特阿拉伯憑著下半場5分鐘內連入兩球，及後阿根廷久攻不下，無力回天。最終沙特爆大冷以2：1落敗擊敗今屆世界盃視為大熱門的阿根廷，全取3分，在C組暫時排在榜首位置！

【上半場45+8分鐘】阿根廷於上半場慘食三次詐糊，更七次跌入沙特的越位陷阱，半場暫時以1：0領先沙特。

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【上半場45+4分鐘】沙特隊長艾法拉積拉傷右腳，被迫退下火線！沙特阿拉伯換入中場拿華夫艾阿比。

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【上半場45+1分鐘】迪馬利亞在沙特禁區接應隊友傳送，隨即撞射攻門，但被沙特門將艾奧華斯輕易化解。

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【上半場41分鐘】艾真度高美斯在左路被侵犯，阿根廷獲得罰球機會，美斯長傳入禁區，沙特後防解圍不遠，迪保羅在禁區頂遠射高出。

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【上半場33分鐘】拿達路馬天尼斯再次食詐糊！他接應隊友直線，突破沙特後防，扭過門將射入空門，但再次跌落越位陷阱。

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【上半場27分鐘】 拿達路馬天尼斯接應隊友中路直線，在沙特門將出迎之際輕輕挑起，射成2：0。但在VAR覆核之後，入球無效，馬天尼斯入球被判越位！比數維持1：0

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【上半場22分鐘】 美斯接應隊友長傳，單刀左腳燙射破網，可惜越位在先。

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【上半場16分鐘】沙特邊後衛鴨都哈默在右路發難，與隊友撞牆配合後，落底傳中，可惜無人接應，皮球被阿根廷門將馬天尼斯輕易沒收。

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【上半場9分鐘】 美斯親自處理12碼，左腳輕射球門左下角，阿根廷領先1：0！

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【上半場6分鐘】阿根廷左路搏到罰球機會，美斯親自處理時，中場柏利迪斯在禁區內被攬跌，阿根廷獲得12碼！

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【上半場2分鐘】阿根廷一開波就展開強勁攻勢，美斯接應右路傳中，左腳撞射，沙特門將艾奧華斯僅僅撲出。

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【上半場0分鐘】比賽開始，阿根廷先開球。

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世界盃第3個比賽日，南美洲的阿根廷將會面對另一支亞洲代表的沙特阿拉伯。這是今屆賽事首場在下午展開的比賽，《am730》將會作文字直播。

比賽將在路薩爾球場進行，而今場球證是來自斯洛文尼亞的Slavko Vincic，這位歐洲球證在今年的歐霸盃決賽法蘭克福對格拉斯哥流浪中執法。

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雙方已公布出場名單。

阿根廷：

23.達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）、26.拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）、13.基斯甸羅美路（Cristian Romero）、19.奧達文迪（Nicolas Otamendi）、3.達利亞費高（Nicolas Tagliafico）、5.里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）、7.迪保羅（Rodrigo De Paul）、17.艾真度高美斯（Alejandro Gomez）、11.迪馬利亞（Angel Di Maria）、10.美斯（Lionel Messi）、22.拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）

沙特阿拉伯：

21.艾奧華斯（Mohammed Al-Owais）、5.艾布拉希（Ali Al-Bulaihi）、12,蘇迪鴨都哈默（Saud Abdulhamid）、13.艾沙拉尼（Yasser Al-Shahrani）、17.譚巴迪（Hassan Tambakti）、8.艾馬基（Abdulellah Al-Malki）、10.沙林艾杜沙利（Salem Al-Dawsari）、11.沙拉艾舒希（Saleh Al-Shehri）、23.穆罕默簡奴（Mohamed Kanno）、7.艾法拉積（Salman Al-Faraj）、9.艾布拉簡（Firas Al-Buraikan）