世界盃2022｜ 一文睇清8組球隊各種出線可能性＋晉級形勢 附同分計算方法

2022卡塔爾世界盃頭兩輪分組賽已經踢畢，當中有不少爆冷賽事，如沙特阿拉伯反勝阿根廷、日本下半場熱血反勝德國等。進入第3輪分組賽前強隊如衛冕的法國、巴西及葡萄牙已提早宣布晉級，而東道主卡塔爾和加拿大便已出局，其他球隊仍有機會晉級16強，以下文章便為各位讀者分析各組晉級形勢及各支球隊出線可能。

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