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體育
2022-11-29 18:40:42

世界盃2022｜ 一文睇清8組球隊各種出線可能性＋晉級形勢 附同分計算方法

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卡塔爾世界盃。(路透社)

2022卡塔爾世界盃頭兩輪分組賽已經踢畢，當中有不少爆冷賽事，如沙特阿拉伯反勝阿根廷、日本下半場熱血反勝德國等。進入第3輪分組賽前強隊如衛冕的法國、巴西及葡萄牙已提早宣布晉級，而東道主卡塔爾和加拿大便已出局，其他球隊仍有機會晉級16強，以下文章便為各位讀者分析各組晉級形勢及各支球隊出線可能。

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A組

A組目前形勢。

世界盃A組出線形勢

  • 只要荷蘭保持不敗即可打入16強，如荷蘭輸3球或以上便要出局
  • 塞內加爾對厄瓜多爾時，前者如贏波便晉級，和波的話便要寄望荷蘭失分兼大敗才可以晉級
  • 厄瓜多爾贏或和都一定出線，輸波便要視乎荷蘭輸波兼大敗
  • 卡塔爾已經出局

荷蘭分組賽出線形勢圖

荷蘭 vs 卡塔爾

塞內加爾 vs 厄瓜多爾

賽果

厄勝

荷勝

荷、塞出線

荷、厄出線

荷、厄出線

荷和

荷、塞出線

荷、厄出線

荷、厄出線

荷負

視乎得失球

視乎得失球

荷、厄出線
B組

B組

世界盃B組各隊晉級形勢

  • 英格蘭形勢最好，只要避免以4球之差大敗，就可晉級16強
  • 伊朗及美國都要贏波才一定出線
  • 威爾斯目前只得1分，對英格蘭不只要贏4球以上，同時要美國賽和伊朗才可晉級

英格蘭分組賽出線形勢圖
 

英格蘭 vs 威爾斯

伊朗 vs 美國

賽果

伊朗勝

美國勝

英勝

出線

出線

出線

英和

出線

出線

出線

英負

視乎得失球

視乎得失球

視乎得失球
C組

C組

世界盃C組各隊出線形勢

  • 阿根廷只要擊敗波蘭就肯定出線，如同組兩場都和波亦可晉級
  • 波蘭贏或賽和阿根廷都可以出線
  • 沙特阿拉伯最後一輪對墨西哥只要贏或和波而阿根廷輸波便可晉級
  • 墨西哥要贏沙特多過4球或與波蘭同時贏波便可出線

阿根廷分組賽出線形勢圖
 

波蘭 vs 阿根廷

沙特阿拉伯 vs 墨西哥

賽果

沙特勝

墨西哥勝

阿根廷勝

出線

出線

出線

阿根廷和

出局

出線

計算得失球

阿根廷負

出局

出局

出局
D組

D組

世界盃D組各隊出線形勢

  • 澳洲擊敗丹麥，或和波而突尼西亞輸波亦可晉級
  • 丹麥贏而突尼西亞失分可出線
  • 突尼西亞要擊敗法國而丹麥賽和澳洲才出線
  • 法國已經晉級
E組

E組

世界盃E組各隊出線形勢

  • 日本最後一戰只要贏就必定出線，兩場同樣和局的話，日本亦會與西班牙攜手晉級16強
  • 西班牙如輸波而哥斯達黎加贏波的話便會出局
  • 哥斯達黎加只要贏波或和波加上日本輸波亦可晉級
  • 德國形勢最差，必須贏8球以上或與西班牙同時贏波，或贏波而日本和波才可出線16強

日本分組賽出線形勢圖

 

日本 vs 西班牙

哥斯達黎加 vs 德國

賽果

哥斯達黎加勝

德國勝

日本勝

出線

出線

出線

日本和

出局

出線

計算得失球

日本負

出局

出局

出局
F組

F組

世界盃F組各隊出線形勢

  • 比利時要擊敗克羅地亞才肯定出線16強
  • 克羅地亞贏或和波都可以晉級，如果輸波而摩洛哥贏波便會出局
  • 摩洛哥只要比利時沒有全取3分便可和克羅地亞齊齊晉級
  • 加拿大已經出局

比利時F組出線形勢圖
 

比利時 vs 克羅地亞

摩洛哥 vs 加拿大

賽果

摩勝

加勝

比勝

出線

比和

出局

出局

視乎得失球

比負

出局
G組

G組

世界盃G組各隊出線形勢

  • 瑞士只要擊敗塞爾維亞，就算和波而喀麥隆失分亦可晉級
  • 喀麥隆只有贏波才有機會出線
  • 塞爾維亞要贏波而喀麥隆失分才可出線
  • 巴西已經晉級
H組

H組

世界盃H組各隊出線形勢

  • 加納最後一輪贏烏拉圭便一定出線
  • 烏拉圭要贏波而南韓失分才可出線
  • 南韓要與烏拉圭同時贏波，雙方才再計算得失球差決定誰晉級
  • 葡萄牙已經晉級

世界盃分組賽同分計算方法

  1. 得失球

  2. 入球

  3. 對賽成績

  4. 對賽得失球（多於兩隊同分時）

  5. 對賽入球（多於兩隊同分時）

  6. 公平競技分（直紅扣4分、兩黃一紅扣3分、黃牌扣1分）

  7. 抽籤

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