世界盃2022｜ 一文睇清8組球隊各種出線可能性＋晉級形勢 附同分計算方法

2022卡塔爾世界盃頭兩輪分組賽已經踢畢，當中有不少爆冷賽事，如沙特阿拉伯反勝阿根廷、日本下半場熱血反勝德國等。進入第3輪分組賽前強隊如衛冕的法國、巴西及葡萄牙已提早宣布晉級，而東道主卡塔爾和加拿大便已出局，其他球隊仍有機會晉級16強，以下文章便為各位讀者分析各組晉級形勢及各支球隊出線可能。
世界盃A組出線形勢
- 只要荷蘭保持不敗即可打入16強，如荷蘭輸3球或以上便要出局
- 塞內加爾對厄瓜多爾時，前者如贏波便晉級，和波的話便要寄望荷蘭失分兼大敗才可以晉級
- 厄瓜多爾贏或和都一定出線，輸波便要視乎荷蘭輸波兼大敗
- 卡塔爾已經出局
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世界盃B組各隊晉級形勢
- 英格蘭形勢最好，只要避免以4球之差大敗，就可晉級16強
- 伊朗及美國都要贏波才一定出線
- 威爾斯目前只得1分，對英格蘭不只要贏4球以上，同時要美國賽和伊朗才可晉級
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世界盃C組各隊出線形勢
- 阿根廷只要擊敗波蘭就肯定出線，如同組兩場都和波亦可晉級
- 波蘭贏或賽和阿根廷都可以出線
- 沙特阿拉伯最後一輪對墨西哥只要贏或和波而阿根廷輸波便可晉級
- 墨西哥要贏沙特多過4球或與波蘭同時贏波便可出線
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世界盃D組各隊出線形勢
- 澳洲擊敗丹麥，或和波而突尼西亞輸波亦可晉級
- 丹麥贏而突尼西亞失分可出線
- 突尼西亞要擊敗法國而丹麥賽和澳洲才出線
- 法國已經晉級
世界盃E組各隊出線形勢
- 日本最後一戰只要贏就必定出線，兩場同樣和局的話，日本亦會與西班牙攜手晉級16強
- 西班牙如輸波而哥斯達黎加贏波的話便會出局
- 哥斯達黎加只要贏波或和波加上日本輸波亦可晉級
- 德國形勢最差，必須贏8球以上或與西班牙同時贏波，或贏波而日本和波才可出線16強
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世界盃F組各隊出線形勢
- 比利時要擊敗克羅地亞才肯定出線16強
- 克羅地亞贏或和波都可以晉級，如果輸波而摩洛哥贏波便會出局
- 摩洛哥只要比利時沒有全取3分便可和克羅地亞齊齊晉級
- 加拿大已經出局
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世界盃G組各隊出線形勢
- 瑞士只要擊敗塞爾維亞，就算和波而喀麥隆失分亦可晉級
- 喀麥隆只有贏波才有機會出線
- 塞爾維亞要贏波而喀麥隆失分才可出線
- 巴西已經晉級
世界盃H組各隊出線形勢
- 加納最後一輪贏烏拉圭便一定出線
- 烏拉圭要贏波而南韓失分才可出線
- 南韓要與烏拉圭同時贏波，雙方才再計算得失球差決定誰晉級
- 葡萄牙已經晉級
世界盃分組賽同分計算方法
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得失球
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入球
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對賽成績
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對賽得失球（多於兩隊同分時）
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對賽入球（多於兩隊同分時）
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公平競技分（直紅扣4分、兩黃一紅扣3分、黃牌扣1分）
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