世界盃2022︱世界第2不敵非洲第2　摩洛哥2:0擊敗比利時

國際足協（FIFA）世界排名第2的比利時，在世界盃分組賽的第2場賽事，以0:2不敵世界排名22、非洲第2的摩洛哥，最後一仗雖與克羅地亞決戰爭取出線權。
比利時首仗擊敗加拿大表現其實並不理想，然而今仗繼續以一眾老將面對摩洛哥。摩洛哥在今場有小插曲，正選門將的耶辛尼保奴（Yassine Bounou）未知因傷還是其他原因而被撤換，由穆咸美迪（Munir Mohamedi）取代。不過這位臨危授命的門將，在面對夏薩特（Eden Hazard）、奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）等球星下，仍力保不失。
上半場罰球入網被判詐糊
而摩洛哥在上半場補時更取得破門的機會，薛耶治（Hakim Ziyech）的罰球直射入網，不過球證之後翻看VAR後，判斷越位在先而無效。半場雙方踢平0:0。
下半場再次罰球破網
換邊後比利時仍然缺乏破門的良方，更在73分鐘再失守。沙比尼（Abdelhamid Sabiri）左路窄位的罰球，再次直射，在羅美安沙斯（Romain Saiss）的遮擋下入網，今次終於沒有越位，摩洛哥取得領先。而之後雖然比利時換入前鋒的盧卡古（Romelu Lukaku）增強進攻，但卻在補時再輸一球，摩洛哥的阿布卡拉（Zakaria Aboukhlal）建功，令摩洛哥以2:0擊敗比利時。
贏波的摩洛哥以2戰得4分升上榜首，而比利時則3分排次席，不過同組的克羅地亞稍後才出戰加拿大。比利時在最後一仗會對克羅地亞，將成兩軍爭取出線的決戰。