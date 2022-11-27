世界盃2022︱世界第2不敵非洲第2　摩洛哥2:0擊敗比利時

國際足協（FIFA）世界排名第2的比利時，在世界盃分組賽的第2場賽事，以0:2不敵世界排名22、非洲第2的摩洛哥，最後一仗雖與克羅地亞決戰爭取出線權。

比利時首仗擊敗加拿大表現其實並不理想，然而今仗繼續以一眾老將面對摩洛哥。摩洛哥在今場有小插曲，正選門將的耶辛尼保奴（Yassine Bounou）未知因傷還是其他原因而被撤換，由穆咸美迪（Munir Mohamedi）取代。不過這位臨危授命的門將，在面對夏薩特（Eden Hazard）、奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）等球星下，仍力保不失。

上半場罰球入網被判詐糊

而摩洛哥在上半場補時更取得破門的機會，薛耶治（Hakim Ziyech）的罰球直射入網，不過球證之後翻看VAR後，判斷越位在先而無效。半場雙方踢平0:0。