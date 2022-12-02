世界盃2022｜丹麥隨地拋「垃圾」惹禍 澳洲獲機密轉陣保勝果

丹麥球員冇手尾? 丹麥換人時，教火練要求後備上陣的哥尼利奧斯和羅拔施高夫分別帶同寫上指令的紙張入場，相信有特別的戰術部署，想不到「洩漏國家機密」。丹麥中場大腦基斯甸艾歷臣接過指令後，疑似予賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）傳閱。不知是艾歷臣還是賀積查治沒有像一般球員塞在球襪內保密，反而隨手扔到草地上。

澳洲前鋒「助攻」教練 澳洲前鋒米歇爾杜基（Mitchell Duke）不單走位靈活，反應也快，拾起其中一張機密文件，再交予澳洲主帥阿諾特。阿諾特收到敵軍情報後，立即叫胡禮熱身，把陣式轉為5-4-1。最終澳洲守住勝局，以1︰0贏波出線。其中一個Twitter文章，更獲杜基給予Like，親自認證此行動。

事實上，澳洲在世界盃附加賽中，互射12碼擊敗秘魯一役也與機密有關。當時秘魯門將帶同對手射12碼習慣資料的水樽到白界線準備撲救12碼。澳洲門將列美尼機警把對手的水樽連同提示扔走。沒有了貼士，秘魯門將未能救出任何12碼，令澳洲殺入世界盃決賽周。但此舉被部份人認為欠缺體育精神。