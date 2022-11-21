世界盃2022︱今晚英格蘭、荷蘭免費直播 附ViuTV/ NowTV直播賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 11月21日（一）晚上9時 【B組】英格蘭對伊朗（ViuTV免費直播）

11月21日（一）深夜12時 【A組】塞內加爾對荷蘭（ViuTV免費直播）

11月21日（一）深夜3時 【B組】美國對威爾斯

英格蘭對伊朗勢演攻防戰 「三獅兵團」英格蘭去屆世界盃殺入4強，去年的歐國盃決賽僅戰至12碼不敵意大利，一眾主將都不希望今屆世界盃再次空手而回。今晚世界盃決賽周Ｂ組，英格蘭將於哈利法國際體育館迎擊伊朗，勢要來個下馬威。陣容上，除基爾獲加、加雲菲臘斯傷後狀態未起，占士麥迪臣早前缺操，英格蘭主力都可以出戰。 對手方面，伊朗連續第3屆出戰決賽周，名帥基羅斯今年9月才再接掌帥印，不過這支西亞勁旅在最少踢過10場決賽周的國家隊中，以平均每場入球0.6球，成入球最少球隊，今場面對英格蘭料將是一場攻防戰。

美國要破9戰歐洲隊不勝宿命 同組美國同晚在艾雷恩體育館鬥威爾斯，預計戰情接近。威爾斯闊別64年再戰決賽周，仍由已轉戰美職的33歲前鋒加里夫巴利領軍，鬥志一向頑強，但不少主力已過黃金期，而且近戰一般。相反美國主力當打，前線基斯甸普列錫在車路士鬱鬱不得志，今場必向擁有不少英超兵的威爾斯一顯顏色，並要助美國要打破對上9次對戰歐洲隊不勝宿命。

荷蘭鬥塞內加爾爭首勝 另一場比賽，荷蘭將會在A組首戰鬥失去了主將沙迪奧文尼的塞內加爾，球隊前鋒迪比已傷癒，該隊雖缺席上屆比賽，但再對上3屆分組賽首戰全勝，包括2014年首戰即5比1大炒西班牙，今場對手又缺前鋒大將，可望取得首勝。

勝和負之間

足球評述員陳葦如點評荷蘭對塞內加爾一戰： 雲高爾71歲出山指揮，踢法略作微調，但也算是故技重施，擺出3412，倚仗雲迪積克、阿基、迪歷特、迪維積等大將組成防線作為基石，陣容中除了幾位主力和新秀是焦點之外，如何運用早已被遺忘的中鋒雲遜贊臣也值得留意... 按此即睇陳葦如如箭在弦專欄：

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓