世界盃2022︱今晚英格蘭、荷蘭免費直播 附ViuTV/ NowTV直播賽程＋商場直播地點

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第2個比賽日，英格蘭與荷蘭分途出擊，其中英格蘭會對另一支亞洲隊伍的伊朗，至於荷蘭亦會面對缺少沙迪奧文尼的塞內加爾，兩場比賽ViuTV 99台將會免費直播。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。
今晚世界盃直播賽事
- 11月21日（一）晚上9時 【B組】英格蘭對伊朗（ViuTV免費直播）
- 11月21日（一）深夜12時 【A組】塞內加爾對荷蘭（ViuTV免費直播）
- 11月21日（一）深夜3時 【B組】美國對威爾斯
英格蘭對伊朗勢演攻防戰
「三獅兵團」英格蘭去屆世界盃殺入4強，去年的歐國盃決賽僅戰至12碼不敵意大利，一眾主將都不希望今屆世界盃再次空手而回。今晚世界盃決賽周Ｂ組，英格蘭將於哈利法國際體育館迎擊伊朗，勢要來個下馬威。陣容上，除基爾獲加、加雲菲臘斯傷後狀態未起，占士麥迪臣早前缺操，英格蘭主力都可以出戰。
對手方面，伊朗連續第3屆出戰決賽周，名帥基羅斯今年9月才再接掌帥印，不過這支西亞勁旅在最少踢過10場決賽周的國家隊中，以平均每場入球0.6球，成入球最少球隊，今場面對英格蘭料將是一場攻防戰。
美國要破9戰歐洲隊不勝宿命
同組美國同晚在艾雷恩體育館鬥威爾斯，預計戰情接近。威爾斯闊別64年再戰決賽周，仍由已轉戰美職的33歲前鋒加里夫巴利領軍，鬥志一向頑強，但不少主力已過黃金期，而且近戰一般。相反美國主力當打，前線基斯甸普列錫在車路士鬱鬱不得志，今場必向擁有不少英超兵的威爾斯一顯顏色，並要助美國要打破對上9次對戰歐洲隊不勝宿命。
荷蘭鬥塞內加爾爭首勝
另一場比賽，荷蘭將會在A組首戰鬥失去了主將沙迪奧文尼的塞內加爾，球隊前鋒迪比已傷癒，該隊雖缺席上屆比賽，但再對上3屆分組賽首戰全勝，包括2014年首戰即5比1大炒西班牙，今場對手又缺前鋒大將，可望取得首勝。
足球評述員陳葦如點評荷蘭對塞內加爾一戰：
雲高爾71歲出山指揮，踢法略作微調，但也算是故技重施，擺出3412，倚仗雲迪積克、阿基、迪歷特、迪維積等大將組成防線作為基石，陣容中除了幾位主力和新秀是焦點之外，如何運用早已被遺忘的中鋒雲遜贊臣也值得留意...
按此即睇陳葦如如箭在弦專欄：
香港樂壇教父都有踢世界盃？
睇世界盃，唔熟球員分分鐘會問點解咁多娛樂圈明星，依個又咁似影帝，當中更有香港樂壇教父！一齊睇吓你認得出幾多個球場上人有相似嘅球星。
場邊花絮：
世界盃2022｜日本老將歎咖啡扮陳豪？人有相似撞晒樣!（下）
5大商場免費直播64場世界盃賽事
2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！
球迷資訊：
世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)
世界盃2022香港免費直播及收費直播安排
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世界盃2022參賽球隊及分組形勢
今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。
A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓