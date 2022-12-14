世界盃2022︱伊朗球員曾為示威發聲遭判死　國家隊門將曾聲援

正當世界盃進入尾聲，在卡塔爾對岸的伊朗卻有一個足球員面對生死關頭。國際職業球員協會（FIFPro）在網上發聲明，呼籲伊朗當局立即撤回對Amir Nasr-Azadani的處分，以及將其釋放。據報Amir Nasr-Azadani是因為聲援在伊朗的示威而被拘捕。
FIFPro在Twitter發文表示：「FIFPro對職業球員Amir Nasr-Azadani，因為爭取女性權利和基本自由，而面臨被伊朗判處死刑感到震驚和不安。我們堅定支持Amir，並呼籲立即撤銷對他的懲處。」
伊朗媒體指，26歲Amir Nasr-Azadani曾效力伊朗頂級聯賽球隊的大不里士拖拉機，不過他在今年11月，被指與殺害1名警員及2名義勇兵而被拘捕，並以「向神發動戰爭」等，被判處死刑。媒體又指，Amir Nasr-Azadani的家人持續受到伊朗當局的威脅。
比蘭華特IG帳號被移除
早前代表伊朗出戰世界盃的門將比蘭華特（Alireza Beiranvand）據報在個人的Instagram上呼籲解除對Amir Nasr-Azadani的死刑，不過比蘭華特的Instagram帳號已經被取消。
在早前的世界盃上，伊朗球員在首仗對英格蘭沒有唱國歌，被指為聲援伊朗國內的示威。不過西方傳媒報道，伊朗球員家人在事後被當局威脅，令球員在第2場對威爾斯再有唱國歌，但部份只在裝作唱歌。
FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022
We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph