世界盃2022︱伊朗球員曾為示威發聲遭判死　國家隊門將曾聲援

正當世界盃進入尾聲，在卡塔爾對岸的伊朗卻有一個足球員面對生死關頭。國際職業球員協會（FIFPro）在網上發聲明，呼籲伊朗當局立即撤回對Amir Nasr-Azadani的處分，以及將其釋放。據報Amir Nasr-Azadani是因為聲援在伊朗的示威而被拘捕。

FIFPro在Twitter發文表示：「FIFPro對職業球員Amir Nasr-Azadani，因為爭取女性權利和基本自由，而面臨被伊朗判處死刑感到震驚和不安。我們堅定支持Amir，並呼籲立即撤銷對他的懲處。」

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伊朗媒體指，26歲Amir Nasr-Azadani曾效力伊朗頂級聯賽球隊的大不里士拖拉機，不過他在今年11月，被指與殺害1名警員及2名義勇兵而被拘捕，並以「向神發動戰爭」等，被判處死刑。媒體又指，Amir Nasr-Azadani的家人持續受到伊朗當局的威脅。