世界盃2022︱伊朗隊長賽前記者會開腔　為示威者發聲

亞洲代表的伊朗，今晚會在世界盃分組賽面對英格蘭。不過在賽前的記者會上，伊朗近日的反政府示威成為焦點。在早前主帥基洛斯（Carlos Queiroz）表明球隊不會阻止球員發聲之下，隊長的夏積沙菲（Ehsan Hajsafi）在記者會上，公開聲援示威者。

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在賽前的記者會上，夏積沙菲表示球員們都支持逝世的人們：「我們要接受目前的狀況，我們國家不是對的，我們的國民並不高興。在所有事之前，我想為死難者的家屬致深切的哀悼。他們應該知道，我們是與他們同一陣線，我們支持他們以及深感同情。我們不會否認這狀況，我們國家的狀況不好，球員們都是知道的。」

「希望狀況隨期望轉變」

這位32歲的守將再指：「我們在這裡不代表不能為他們發聲，或者我們不重視他們。我們擁有的一切來自他們。我們得戰鬥，我們要盡力表現自己和取得入球，以成績展示伊朗人民的勇敢。我希望這狀況可隨人們的期望而有所轉變。」

基洛斯在抵達卡塔爾後的記者會上，已表明球員只要在符合大會的規則下，自由表達意見，而這次是伊朗隊首次為國內的示威發聲。32歲的夏積沙菲效力希臘球會AEK雅典。

早前一位伊朗女子被指沒有戴上頭巾，而被伊朗的道德警察拘捕後，在拘留地方死亡，引發伊朗全國的示威浪潮。據報，目前已有超過400人在示威中被殺，另有16,800人被當地治安部門拘捕。伊朗當局指，有關的示威受到外國的煽動。