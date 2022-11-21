世界盃2022︱伊朗「爆鼻」門神無畏追夢 負傷把關勇氣100%

伊朗門將比蘭華特（Alireza Beiranvand）在世界盃分組賽對英格蘭時，與隊友相撞狂流鼻血，但他嚴重受傷後仍嘗試繼續把守伊朗大門，令球迷深受感動，直言他是勇氣的好球員，體育精神滿分。

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出身寒微的比蘭華特（Alireza Beiranvand），14歲前以牧羊人的身份生存，彷彿這就是他的終生寫照，直至12歲，他首次接觸足球，從此愛上。即使父親反對他以足球為職業，一手撕破他的球衣，但他用零用錢買門票入場看足球賽事，甚至離家出走，只為足球夢。獨自到德黑蘭尋夢問題天天都多，更曾一貧如洗得瞓街，「若你問在阿札迪廣場的露宿者，大家都認識我」。

為足球離家出走追夢

比蘭華特從事過製衣工廠、洗車場、pizza店，每天經歷打工、練波、睡覺的日子，金錢有限但他滿足非常，只為一個目標：踢足球。比蘭華特後來加盟德黑蘭石油後，一切難關都解除，由2012年入選伊朗U23，至2014年起更成為伊朗大國腳常規球員，連續兩屆為伊朗把關。