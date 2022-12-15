世界盃2022︱保安員阿荷戰後在球場內跌死　卡塔爾未向家屬公布死因

繼早前一位菲律賓外勞在沙特阿拉伯的訓練營維修時死亡，在世界盃進行期間再有外勞死亡。今次是一名24歲的肯雅外勞John Njau Kibue。該位外籍勞工被指在高處墜下，之後送到醫院深切治療部，但在醫院治療3日後於周二（13日）不治。卡塔爾當局表示，會緊急調查保安的墮樓原因。

再有外勞在卡塔爾世界盃期間死亡。多個傳媒報道，在阿根廷與荷蘭的8強賽事後，在路薩爾球場一名保安員被發現在高處墜斃，然而死者家屬批評，當局未有向他們交代保安員的墜樓原因以及受傷情況等。

不過保安員的姊姊接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問就表示：「我們需要公義。我們想知道為甚麼令他死亡。他們沒有傳給我們一張相片顯示他的墜下位置,或是任何的相關資訊。」

法醫指美國記者死因沒異常

John Njau Kibue在上個月接受卡塔爾的一間保安公司聘請到當地工作，而他是自世界盃於上月開幕以來，第2個在世界盃相關場地內死亡的外勞。賽事的最高委員會就表示，保安員死亡的地點是在他們管轄的範圍以外，但仍對其家屬表示深切慰問。

另外，在阿根廷與荷蘭的比賽期間，在路薩爾球場猝死的美國記者Grant Wahl，遺體已運回美國。其遺孀透露死因是在其主動脈突然生長的一個未發現腫瘤破裂，紐約市的法醫相信其死亡沒有異常。