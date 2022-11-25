世界盃2022｜傳沙特阿拉伯一人一部勞斯萊斯 一場勝仗錢400萬？

沙特阿拉伯在世界盃以2︰1反勝美斯在陣的阿根廷，爆大冷下舉國放假一天慶祝。有傳沙特王儲向每名球員贈送一部359.1萬至429.4萬港元的名車Rolls-Royce Phantom。
王儲跪地睇波
沙特阿拉伯半場落後一球，教練Herve Renard在更衣室怒斥球員無鬥心︰「美斯在中場控球，你們站在他前方防守。拿電話出來，有興趣可以和美斯合照吧。」他續說︰「來吧，這是世界盃，拿出你的一切。」這番話令沙特連入兩球靚波，以2︰1反勝。沙特阿拉伯王儲沙勒曼（Mohammed bin Salman）在IG上載睇波時相片，王儲更投入得下跪祈禱。
1994年往績 或非空穴來風
根據名人Awab Alvi Twitter透露，沙特阿拉伯王儲沙勒曼（Mohammed bin Salman）向每名球員贈送勞斯萊斯Rolls-Royce Phantom，車價約46至55萬美元（359.1萬至429.4萬港元）。沙特阿拉伯官方未有證實這消息，有指源頭是一名泰國網民的惡作劇。但追溯沙特王室作風，並非沒有可能。1994年沙特阿拉伯前鋒奧維蘭（Saeed Al-Owairan）對比利時射入金球，助沙特以1︰0取勝。該屆出線16強為沙特最佳成績，當時沙特國王贈送一部Rolls-Royce名車作禮物。沙特阿拉伯將在11月26日晚上9時鬥波蘭。