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體育
2022-11-25 15:05:56

世界盃2022｜傳沙特阿拉伯一人一部勞斯萊斯 一場勝仗錢400萬？

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沙特阿拉伯反勝阿根廷，能否繼1994年後再晉級淘汰賽？（美聯社）

沙特阿拉伯反勝阿根廷，能否繼1994年後再晉級淘汰賽？（美聯社）

沙特阿拉伯在世界盃以2︰1反勝美斯在陣的阿根廷，爆大冷下舉國放假一天慶祝。有傳沙特王儲向每名球員贈送一部359.1萬至429.4萬港元的名車Rolls-Royce Phantom。

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一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

沙特阿拉伯爆大冷反勝阿根廷，令美斯壓力大增。（美聯社）

沙特阿拉伯爆大冷反勝阿根廷，令美斯壓力大增。（美聯社）

王儲跪地睇波

沙特阿拉伯半場落後一球，教練Herve Renard在更衣室怒斥球員無鬥心︰「美斯在中場控球，你們站在他前方防守。拿電話出來，有興趣可以和美斯合照吧。」他續說︰「來吧，這是世界盃，拿出你的一切。」這番話令沙特連入兩球靚波，以2︰1反勝。沙特阿拉伯王儲沙勒曼（Mohammed bin Salman）在IG上載睇波時相片，王儲更投入得下跪祈禱。

1994年往績 或非空穴來風

根據名人Awab Alvi Twitter透露，沙特阿拉伯王儲沙勒曼（Mohammed bin Salman）向每名球員贈送勞斯萊斯Rolls-Royce Phantom，車價約46至55萬美元（359.1萬至429.4萬港元）。沙特阿拉伯官方未有證實這消息，有指源頭是一名泰國網民的惡作劇。但追溯沙特王室作風，並非沒有可能。1994年沙特阿拉伯前鋒奧維蘭（Saeed Al-Owairan）對比利時射入金球，助沙特以1︰0取勝。該屆出線16強為沙特最佳成績，當時沙特國王贈送一部Rolls-Royce名車作禮物。沙特阿拉伯將在11月26日晚上9時鬥波蘭。

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