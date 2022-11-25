世界盃2022｜傳沙特阿拉伯一人一部勞斯萊斯 一場勝仗錢400萬？

王儲跪地睇波

沙特阿拉伯半場落後一球，教練Herve Renard在更衣室怒斥球員無鬥心︰「美斯在中場控球，你們站在他前方防守。拿電話出來，有興趣可以和美斯合照吧。」他續說︰「來吧，這是世界盃，拿出你的一切。」這番話令沙特連入兩球靚波，以2︰1反勝。沙特阿拉伯王儲沙勒曼（Mohammed bin Salman）在IG上載睇波時相片，王儲更投入得下跪祈禱。