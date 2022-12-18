世界盃2022｜克羅地亞2：1挫摩洛哥奪季軍 莫迪歷踢足全場謝幕

球迷今場欣賞到克羅地亞中場大師莫迪歷的世界盃最終戰。過往世界盃季軍戰多數會上演入球騷，今場亦不例外。克羅地亞只花7分鐘便打開紀錄，他們開出左路罰球，比列錫頭槌二傳，加華迪奧頭槌接應頂入。兩分鐘後摩洛哥的艾沙夫達利回敬一頭，旅即扳平。之後兩軍雖互有攻守，但節奏稍稍放慢。莫迪歷23分鐘作勢起右腳後扣回左腳施射，摩洛哥門將耶辛尼保奴甩手產生險象。摩洛哥在28分鐘有阿舒拉夫在右路與隊友「one-two」後落底線傳中，安尼斯利走快一步未能接應。直至42分鐘，克羅地亞再改寫比數，一輪組織到右路起腳不果，皮球輾轉落到左路，柯錫順勢起腳笠過摩洛哥門將，中遠柱內柱彈入，助克羅地亞上半場以2：1領先。

進入下半場摩洛哥尋找追平機會，最近磅一次是76分鐘奧拿希接應左路傳中，無人看管下攻門，但今屆表現出色的克羅地亞門將利華高域出迎夠快化解危機。另一次組織到禁區內，阿舒拉夫的腳下球被回防的莫迪歷精彩包抄截走；今場莫迪歷踢足全場謝幕。摩洛哥最後一擊頭槌攻門僅僅高出。最終克羅地亞保住上半場的優勢，以2：1擊敗摩洛哥，取得季軍。克羅地亞自獨立以來，參戰6次有一半取得前三名，除了1998年和今屆取得季軍，上屆更殺入決賽，僅在決賽以2：4不敵法國飲恨。