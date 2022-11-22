世界盃2022︱入場人數多過球場坐位　卡塔爾當局被質疑造數

卡塔爾世界盃今屆賽事已完成4場的比賽，不過入場人數被球迷質疑造假，當中揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾的巴伊特球場只容納6萬人，但國際足協（FIFA）的宣布，卻有67,372人入場。而同樣的問題亦發生在荷蘭對塞內加爾，原本4萬人的球場，卻有41,721人入場，但看台仍有不少空位。

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卡塔爾世界盃的組委會，在第2個賽日後已被質疑誇大入場人數。根據資料，荷蘭對塞內加爾的圖瑪瑪球場可容納4萬人，不過在FIFA的公布上，入場人數為41,721人。不過有球迷就批評，球場內缺乏比賽氣氛，其中一名記者指：「這裡超級平淡，真的要感謝塞內加爾的球迷打鼓。」

同樣的誇大數字，在揭幕戰亦有出現。舉行揭幕戰的巴伊特球場，只容納到6萬人，但最後公布的入場人數卻多達67,372人，足足比座位多出超過1成。

數以百計球迷稱應用程式門票消失

另外英國傳媒報道，在英格蘭對伊朗的比賽，有數百名球迷因為經過FIFA的手機應用程式購票，在哈利法國際球場入場時受阻。其中一個球迷表示：「我在傍晚收到門票，然後它在應用程式消失了。那系統出錯，它說沒辦法讓我們完成申請。」另一球迷又指，在賽前2至3個小時已抵達球場：「我們來到卡塔爾，每張門票150英鎊，機票800英鎊，然後門票都消失了！」FIFA就呼籲球迷檢查登記的電郵或到球場尋求協助。